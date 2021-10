Selon le rapport Sauvé, rapport sorti en France ce mardi, 216.000 personnes de plus de 18 ans auraient été vicitimes de pédocriminalité pendant leur minorité de la part des clercs ou des religieux depuis 1950.

Après deux ans et demi de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase) depuis 1950, présidée par le haut fonctionnaire Jean-Marc Sauvé, 72 ans, a dévoilé son rapport devant l'épiscopat, les ordres religieux et des responsables d'associations de victimes.

Dans ses conclusions le rapport Sauvé estime à 216.000 le nombre de personnes de plus de 18 ans ayant fait l'objet de violences ou d'agressions sexuelles pendant leur minorité de la part de clercs ou de religieux catholiques en France de 1950 à 2020.

A lire sur le sujet > Abus sexuels, omerta, bastion gay au Vatican... L'église est en pleine crise existentielle

Le nombre de victimes grimpe à "330.000 si l'on ajoute les agresseurs laïcs travaillant dans des institutions de l'Église catholique" (aumôneries, enseignants dans les écoles catholiques, mouvements de jeunesse), a ajouté Jean-Marc Sauvé en rendant publiques devant la presse les conclusions de la commission qu'il préside.

"Ces nombres sont bien plus que préoccupants, ils sont accablants et ne peuvent en aucun cas rester sans suite", a commenté Jean-Marc Sauvé. Les chiffres cités résultent d'une estimation statistique comprenant une marge de plus ou moins 50.000 personnes, a encore indiqué le président de la Commission indépendante sur les abus de l'Église.

Des milliers de témoignages

La Ciase a fait de la parole des victimes "la matrice de son travail", selon M. Sauvé, avec un appel à témoignages (6.500 contacts de victimes ou proches en 17 mois), 250 auditions et une plongée dans de nombreuses archives. L'Église catholique a manifesté "jusqu'au début des années 2000 une indifférence profonde, et même cruelle à l'égard des victimes" de pédocriminalité, a ajouté Jean-Marc Sauvé, qui a pris la tête de cette commission indépendante en 2018.

De 1950 aux années 2000, "les victimes ne sont pas crues, entendues, on considère qu'elles ont peu ou prou contribué à ce qui leur est arrivé", a-t-il ajouté.

Les victimes ne sont pas crues, entendues, on considère qu'elles ont peu ou prou contribué à ce qui leur est arrivé

Réparation financière

Cette commission, composée de 22 membres, a en outre dénoncé un phénomène au "caractère systémique".

Elle a proposé de "reconnaître la responsabilité de l'Eglise". "Le premier (principe directeur recommandé par la commission) consiste à reconnaître la responsabilité de l'Eglise dans ce qui s'est passé depuis les origines", a déclaré Jean-Marc Sauvé. Elle a en outre demandé une "réparation" financière pour toutes les victimes.

Après deux ans et demi de travaux, la Commission indépendante sur les abus sexuels dans l'Eglise (Ciase) depuis 1950, présidée par le haut fonctionnaire Jean-Marc Sauvé, 72 ans, a dévoilé son rapport devant l'épiscopat, les ordres religieux et des responsables d'associations de victimes.Dans ses conclusions le rapport Sauvé estime à 216.000 le nombre de personnes de plus de 18 ans ayant fait l'objet de violences ou d'agressions sexuelles pendant leur minorité de la part de clercs ou de religieux catholiques en France de 1950 à 2020. Le nombre de victimes grimpe à "330.000 si l'on ajoute les agresseurs laïcs travaillant dans des institutions de l'Église catholique" (aumôneries, enseignants dans les écoles catholiques, mouvements de jeunesse), a ajouté Jean-Marc Sauvé en rendant publiques devant la presse les conclusions de la commission qu'il préside."Ces nombres sont bien plus que préoccupants, ils sont accablants et ne peuvent en aucun cas rester sans suite", a commenté Jean-Marc Sauvé. Les chiffres cités résultent d'une estimation statistique comprenant une marge de plus ou moins 50.000 personnes, a encore indiqué le président de la Commission indépendante sur les abus de l'Église.La Ciase a fait de la parole des victimes "la matrice de son travail", selon M. Sauvé, avec un appel à témoignages (6.500 contacts de victimes ou proches en 17 mois), 250 auditions et une plongée dans de nombreuses archives. L'Église catholique a manifesté "jusqu'au début des années 2000 une indifférence profonde, et même cruelle à l'égard des victimes" de pédocriminalité, a ajouté Jean-Marc Sauvé, qui a pris la tête de cette commission indépendante en 2018.De 1950 aux années 2000, "les victimes ne sont pas crues, entendues, on considère qu'elles ont peu ou prou contribué à ce qui leur est arrivé", a-t-il ajouté.Cette commission, composée de 22 membres, a en outre dénoncé un phénomène au "caractère systémique".Elle a proposé de "reconnaître la responsabilité de l'Eglise". "Le premier (principe directeur recommandé par la commission) consiste à reconnaître la responsabilité de l'Eglise dans ce qui s'est passé depuis les origines", a déclaré Jean-Marc Sauvé. Elle a en outre demandé une "réparation" financière pour toutes les victimes.