Le 11 septembre en 20 images iconiques

La tour sud (2 WTC) s'est effondrée à 9h59 (heure locale), moins d'une heure après avoir été frappée par le 2e avion. Elle sera suivie à 10h28 (heure locale) par la tour nord (1 WTC), près de 100 minutes après avoir été frappée par le 1er avion. C'est une combinaison de trois facteurs a permis à la tour nord de rester debout plus longtemps : le point d'impact était plus haut (de sorte que la charge de la gravité sur la zone la plus endommagée était plus faible), la vitesse de l'avion était plus faible (et donc un impact moindre) et les étages touchés avaient subi un traitement anti-incendie.