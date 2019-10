Sommes-nous vraiment en train de déchiffrer des papyrus calcinés par le Vésuve ?

Mailys Chavagne Journaliste Web

Oui et non... Des scientifiques ont promis de décrypter virtuellement des manuscrits victimes de l'éruption du Vésuve en l'an 79. Une technique qui fonctionne - un tout petit peu. Mais on est encore très loin de faire parler les rouleaux.

L'un des rouleaux retrouvés sous les décombres d'Herculanum. © Digital Restoration Initiative

L'histoire, tout le monde la connait : en l'an 79, le mont Vésuve entre en éruption. Plusieurs villes romaines, dont les célèbres Pompéi et Herculanum, sont alors détruites, ensevelies sous les cendres. Les deux cités sombrent peu à peu dans l'oubli, pendant près de 15 siècles...

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×