Napoléon, l'homme qui n'aimait ni les affaires, ni l'argent

Johan Op de Beeck Écrivain et spécialiste de Napoléon

Sur le plan économique également, les guerres napoléoniennes exigent un lourd tribut, surtout au cours des sept dernières années de l'empire, entre 1808 et 1815. Le commerce tourne au ralenti, l'argent ne circule plus et les hommes d'affaires expriment leur mécontentement en des termes à peine voilés. Les relations entre le chef de l'État et le monde des affaires sont au plus mal.

Les rapports entre Napoléon et le monde des affaires n'ont jamais été très bons. Même si en 1799, son coup d'Etat avait été appuyé par certains banquiers et hommes d'affaires, Napoléon luimême n'apprécie pas le " commerce " qui, estime-t-il, ne s'intéresse qu'au profit et au bien-être matériel. Des valeurs qui ne font que pervertir l'homme. " L'argent n'a pas de patrie ", dit-il souvent. Le monde des aff aires suit évidemment une logique qui n'est pas la sienne, et ces diff érences le dérangeront tout au long de sa carrière. Il s'est progressivement accoutumé à ce que tout et tout le monde se plie à ses volontés. Or l'argent, ne plie pas.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×