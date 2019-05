Les Fourons ? C'est du poison. Le dossier-piège par excellence. Le panneau dans lequel plusieurs gouvernements tomberont. Le terreau dans lequel seront plantés bien des actes de violence. Le symbole d'une Belgique paralysée et coupée en deux. C'est aussi sur le dossier des Fourons que le roi Baudouin commettra l'une des plus grosses gaffes de son règne. Le 22 mai 1979, il accepte de rencontrer José Happart, le héros des Wallons locaux. Il provoque alors une incroyable colère en Flandre. Aujourd'hui, la question se pose encore : comment donc le souverain a-t-il pu ainsi se laisser piéger ?

Le contexte est tendu. Le 20 mai, dans les Fourons, une fête flamande dégénère et de violents affrontements ont lieu. Pierres, bâtons, fourches... A en croire la presse, même un chien wallon aurait attaqué un citoyen flamand ! La presse, précisément, ne parvient pas à s'accorder sur l'identité des responsables. Au Nord, on estime que les Wallons ont transformé la fête en champ de bataille. Et on condamne José Happart, dont la seule présence est perçue comme un geste de provocation. Au Sud, p...