Le 18 septembre 1961, le jour du mystérieux envol de Monsieur H., Dag Hammarskjöld

On nous avait dit que c'était un malheureux accident. La faute à pas de chance... Per Hallonquist, le pilote du Douglas DC-6, n'était pas des plus expérimentés. En plus, il était fatigué. On nous avait dit aussi que la région était propice aux accidents. Qu'il y avait de hautes collines, qu'il ne fallait pas voler trop bas. Qu'une erreur de pilotage ne pardonnait pas...

Dag Hammarskjöld, secrétaire général de l'ONU mort dans un mystérieux accident d'avion. © Belgaimage

On nous avait dit enfin qu'il était impossible d'en savoir plus sur le drame. Que tous les membres de l'équipage étaient morts, et qu'aucun témoin ne s'était manifesté. Voilà ce qu'on nous avait dit. Et même s'il ne s'était pas trouvé grand monde pour y croire, c'était bien la version officielle : Dag Hammarskjöld, secrétaire général des Nations unies, était mort dans un tragique accident d'avion, dans la nuit du 17 au 18 septembre 1961, au-dessus de la Zambie.

...

Vous souhaitez continuer à nous lire? Lisez 3 articles gratuits par mois Je m'enregistre Je suis déjà enregistré Vos avantages en tant qu’abonné: Vous avez un accès via le site web et via l’app à la version numérique des magazines Le Vif/L’Express, Trends-Tendances (F/N), Sportmagazine (F/N) et Knack

Vous avez un accès complet 24/7 aux sites web des 6 magazines avec la zone+ (exclusivement pour les abonnés) et les archives (jusqu’à 20 ans en arrière)

Vous avez un accès digital pour jusqu’à 3 appareils simultanément afin que les membres de votre famille puissent profiter avec vous (à la maison ou en chambre d’étudiant) Je prends un abonnement Je suis déjà abonné ×