Tous les jours avant les élections américaines, le 3 novembre, Le Vif vous raconte l'histoire des Etats-Unis grâce à une photo. Au total, ce sont vingt photos qui ont fait l'histoire des Etats-Unis que vous pourrez voir. Ce mercredi: l'ivresse des hauteurs.

Toujours plus grand, toujours plus haut. Dès la fin du XIXe siècle, la réussite financière et économique américaine doit s'exprimer par l'altitude des bâtiments emblématiques d'une entreprise, d'une marque, d'un homme (exclusivement) d'affaires. C'est donc l'érection de buildings démesurés, qu'on a tôt fait d'appeler "gratte-ciel" tant ils tutoient les nuages. Jusque dans les années 1970, on assiste aux Etats-Unis à une véritable bataille : c'est à qui édifiera la tour qui monte le plus haut, surtout à New York mais pas seulement (la Willis-Sears Tower de Chicago monte jusqu'à 527 mètres, avec l'antenne, en 1974).

