Tous les jours avant les élections américaines, le 3 novembre, Le Vif vous raconte l'histoire des Etats-Unis grâce à une photo. Au total, ce sont vingt photos qui ont fait l'histoire des Etats-Unis que vous pourrez voir. Ce vendredi: la terre nourricière.

L'odyssée américaine, c'est une affaire de port où l'on embarquait. De flots à traverser.

Après pouvait démarrer une nouvelle vie, en principe meilleure. C'était, pour beaucoup,

une vie de fermier, d'agriculteur, d'éleveur. La terre promise en était bien une, au moins

au sens premier. Longtemps, le sol a nourri les rêves, les familles et le bétail des migrants, récents ou installés de longue date. Et puis l'industrialisation a rendu la tâche, par nature difficile, encore plus compliquée. Les reportages de Dorothea Lange, dans les années 1930, ont révélé le calvaire du monde agricole américain.

