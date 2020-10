Tous les jours avant les élections américaines, le 3 novembre, Le Vif vous raconte l'histoire des Etats-Unis grâce à une photo. Au total, ce sont vingt photos qui ont fait l'histoire des Etats-Unis que vous pourrez voir. Ce samedi: l'enfer de la ségrégation.

Cinquante étoiles sur le drapeau, pour les cinquante Etats qui constituent les USA. Treize bandes horizontales, pour les treize colonies qui se sont unies pour former, en 1776, la confédération indépendante et rompre ainsi avec la Grande-Bretagne. Le rouge apparaît pour beaucoup comme symbole du sang honteusement versé dans l'histoire américaine. Celui des Indiens, d'abord. Celui des Noirs, depuis : esclavagisés, discriminés, massacrés, abattus... Les siècles ont passé, des victoires ont été arrachées mais l'injustice et l'abomination persistent. En 2020, Black lives matter continue d'être scandé. La lutte continue. Encore et encore...

