La balle le propulsa au panthéon ! Ce 13 octobre 1961, à quelques mois de l'indépendance de son pays, le prince Rwagasore est abattu d'un coup de fusil. En même temps qu'un homme vient de mourir, un héros vient de naître ! Mais derrière l'auréole, un doute : qui donc a réellement tué Rwagasore ? Et surtout : les plus hautes autorités belges ont-elles été impliquées dans le drame ?

C'est au lendemain de la Première Guerre mondiale que la Société des Nations confie à la Belgique un mandat sur le Ruanda-Urundi. A la fin des années 1950, on parle d'indépendance. Un agenda est défini, des élections législatives sont programmées. C'est dans ce contexte qu'émerge Louis Rwagasore. L'homme a tout pour lui : ascendance royale, instruction parfaite, haute distinction... Militant sous les couleurs du parti Union et progrès national (Uprona), il se montre très détaché des Belges et revendique l'indépendance i...