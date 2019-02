Le Brexit reporté jusqu'en 2021?

Le Brexit pourrait être reporté jusqu'en 2021 dans le cadre des plans explorés par les plus hauts fonctionnaires européens,révèle The Guardian, qui a pu s'entretenir avec plusieurs sources importantes. Une longue prolongation de la période de négociation gagnerait donc du terrain en tant que position "par défaut" de l'UE si les parlementaires britanniques continuent à rejeter l'accord négocié par Theresa May. Allonger la période de transition prévue par une période supplémentaire en tant qu'Etat membre permettrait au Royaume-Uni et à l'Union européenne d'élaborer dans de meilleures conditions les plans pour les relations futures entre les deux parties, dans le but notamment d'éviter que la question de la frontière irlandaise continue à poser problème.

...