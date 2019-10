Contrairement aux autres pays passés en revue, la Suisse n'est pas bon marché. Au contraire. Une monnaie forte, un cadre juridique strict, un climat politique stable. Il n'en faut pas plus pour séduire les Belges, immobilier rimant avec... sécurité.

Si on ajoute à cela des montagnes préservées qui se laissent découvrir tant l'hiver que l'été, pour autant que l'on puisse se l'offrir, le territoire helvète a tout du refuge doré. Et plus particulièrement le canton du Valais, couru pour son domaine skiable des 4 Vallées, le plus grand du pays. Anzère, Crans Montana, Les Crosets, Nendaz, Thyon, Verbier ou encore Zermatt, les stations se suivent et... se monnaient toutes plus cher les unes que les autres.

...