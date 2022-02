Depuis des années, l'Union européenne investit dans la militarisation de ses frontières extérieures pour arrêter les réfugiés. Elle applique une rhétorique de guerre aux crises qui se déroulent aux frontières du Belarus, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Ukraine. " L'UE se décrédibilise lorsqu'elle soutient la militarisation déshumanisante polonaise de ses frontières extérieures", déclare Martin Lemberg-Pedersen d'Amnesty Danemark.

Dans les années 1980, la lutte pour la liberté à Gdansk, en Pologne, a donné naissance au syndicat indépendant Solidarité. La Pologne a amorcé la chute du communisme. Le mur est tombé. En 2016, le maire de la petite ville de la côte baltique, Pawel Adamowicz, annonçait encore que les réfugiés y étaient les bienvenus. En tant qu'Européen, l'ouverture d'esprit était dans sa nature, disait-il alors. Adamowicz a été assassiné en 2019. Deux ans plus tard, avec l'approbation de certains voisins européens et un modeste financement de l'UE, la Pologne a commencé à construire un mur le long de sa frontière extérieure.

La Pologne a ensuite déclaré l'état d'urgence : le franchissement de la frontière est criminel et tant les médias et que les organisations de défense des droits de l'homme ne sont pas autorisées à entrer dans la région.Cette rhétorique belliqueuse est dangereuse, écrit Martin Lemberg-Pedersen, responsable de la politique et de la société à Amnesty Danemark, dans une opinion pour le journal Politiken : elle déshumanise le réfugié et ouvre la voie à la militarisation. L'utilisation facile de termes de guerre dans les médias internationaux est probablement le signe d'un problème plus vaste dont la crise entre la Pologne et le Belarus n'est qu'un symptôme."Ce vieux problème de l'UE a déjà été exposé en 2015 : le clivage interne entre les États membres du nord-ouest et du sud-est. Ces derniers doivent faire face aux réfugiés à leurs frontières et se heurtent au manque de solidarité des autres pays", déclare Lemberg-Pedersen dans une interview accordée à Knack. "La Commission européenne n'insiste pas assez sur la relocalisation mondiale, cette proposition a déjà été rejetée en 2015. Au lieu de cela, elle s'est attaquée au problème en renforçant les frontières extérieures".Réformer SchengenCertains États membres ont pris les choses en main. La Hongrie, par exemple, a déjà construit un mur le long de sa frontière avec la Serbie et la Croatie en 2015. Plus récemment, le Danemark a créé un dangereux précédent en déclarant au printemps 2021 que la capitale syrienne, Damas, était sûre . Une mesure qui devrait permettre au pays de renvoyer les réfugiés syriens qui ont obtenu l'asile il y a dix ans. Toutefois, le Danemark n'ayant pas conclu d'accord avec le régime d'Assad, les Syriens n'ont pas encore été expulsés et sont donc placés dans des centres d'expulsion danois. La crise aux frontières de la Pologne et de la Lituanie à l'automne a également conduit ces pays à créer de nouvelles lois pour empêcher l'entrée des réfugiés et des demandeurs d'asile.Finalement, une alliance de douze États membres, dont le Danemark et les États baltes, a appelé la Commission européenne à "adapter la législation européenne à la nouvelle réalité". Ce faisant, les États membres ont demandé une révision du code frontières Schengen (règles applicables aux personnes franchissant les frontières extérieures de l'UE, à l'exception de l'Irlande) et un financement par l'UE de murs frontaliers. Le président du Conseil européen, Charles Michel, a déclaré que l'UE était ouverte à la discussion sur le financement des infrastructures physiques aux frontières extérieures. Dans la communication officielle, c'est devenu un njet, pourtant la Pologne et les pays baltes recevront 25 millions d'euros de l'UE pour renforcer leurs frontières orientales. Ce financement a été approuvé en dernière minute en novembre pour le budget 2022 de l'UE."En tant qu'acteur politique, l'UE était parfaitement capable de désamorcer la situation à la frontière, mais elle ne l'a pas fait", explique Lemberg-Pedersen. "En outre, la Commission européenne a accepté l'état d'urgence déclaré par les États concernés et a proposé des modifications législatives qui affectent le droit des réfugiés." Les dispositions de la loi des Nations unies sur les réfugiés, établie à Genève en 1951, ont été intégrées dans la Convention européenne des droits de l'homme et constituent donc également la base des directives européennes en matière d'asile.La révision proposée définit en effet l'instrumentalisation des migrants. Dans une situation où un pays tiers encourage ou facilite les flux migratoires irréguliers vers l'UE dans l'intention de déstabiliser l'Union ou les États membres, la proposition permettrait aux États membres touchés de renforcer leurs frontières extérieures, de réduire les points de passage et d'accroître la sécurité, avec l'aide de la Commission européenne. Une autre proposition permettrait aux États membres de renvoyer immédiatement les personnes appréhendées dans leur région frontalière vers l'État membre d'où elles sont entrées.Une militarisation accrue Selon le chef d'Amnesty, les refoulements sont systématisés de manière inquiétante. "Il y a une pratique en expansion. Elle n'est plus limitée aux incidents en Méditerranée. Les acteurs qui effectuent les refoulements et les lieux ont changé. La crise à la frontière entre la Pologne, et le Belarus en est un exemple récent, mais nous oublions que des scénarios encore plus brutaux se jouent avec les réfugiés à la frontière extérieure de la Croatie avec la Bosnie-Herzégovine", rappelle Lemberg-Pedersen.Les refoulements sont des pratiques illégales, car ils forcent les réfugiés à repasser une frontière sans tenir compte de leur situation individuelle et les privent de leur droit de demander l'asile. Cela viole le droit d'asile et le principe de non-refoulement, qui interdisent aux États de renvoyer les demandeurs d'asile dans un pays où ils risquent d'être persécutés en raison de leur origine, de leur religion, de leurs opinions politiques ou de leur appartenance à un groupe social particulier. Ces dispositions de la Convention des Nations unies sur les réfugiés ont été signées par quelque 150 pays, dont tous les États membres de l'UE, et sont incluses dans la Convention européenne des droits de l'homme. Elles font donc partie des valeurs fondamentales de l'Europe et constituent la base des directives européennes en matière d'asile.L'agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes Frontex, accusée à plusieurs reprises d'être impliquée dans les refoulements, a également été envoyée dans la région frontalière polonaise pour apporter son soutien. En 2021, l'UE a injecté plus d'un demi-milliard d'euros dans Frontex, dont le budget a été multiplié par six au cours de la dernière décennie. Des centaines de millions d'euros sont investis dans des technologies militaires pour détecter ou arrêter les réfugiés. Il s'agit notamment de drones de fabrication israélienne également utilisés dans la bande de Gaza, de capteurs, de caméras, de canons à sons et d'intelligence artificielle dans l'utilisation, par exemple, de polygraphes qui, selon les critiques, sont pseudo-scientifiques et renforcent les stéréotypes.Pole position"C'est une attitude complètement ambiguë. L'UE s'en prend à la Pologne lorsqu'elle sape ses propres institutions judiciaires, empêche la libre recherche scientifique et viole les droits des femmes et des LGBTQ, reniant ainsi les valeurs européennes dites fondamentales. En même temps, cependant, l'UE semble oublier ses propres valeurs lorsqu'elle soutient la militarisation déshumanisante aux frontières extérieures de la Pologne. Lorsque la Commission se rallie à la rhétorique guerrière de la Pologne, le traitement dégradant des réfugiés à la frontière est dissocié des autres violations des Droits de l'homme dans le pays. C'est pourtant cette même politique qui prive de droits les femmes, les intellectuels, les minorités et les non-citoyens. L'UE agit en tant que gardienne de l'État de droit tout en sapant ce même État de droit, ce qui est non seulement préjudiciable aux droits des demandeurs d'asile, mais aussi à ceux de l'ensemble de la population."Comment la Pologne s'est-elle retrouvée dans une position lui permettant de diriger la politique de l'UE avec autant de force ? "La Pologne a rejoint l'UE en 2004 et joue un rôle important sur le plan géopolitique en tant que contrepoids à la Russie. Une partie de la tension avec le Belarus aujourd'hui découle également de cela", explique Lemberg-Pedersen. "Mais l'indulgence envers la Pologne est lourde de conséquences : la proposition de modification du code frontière Schengen signifie que les mesures exceptionnelles prises récemment risquent d'être possibles à l'avenir pour tous les États membres de l'UE."Le réfugié comme pion politique Le passé a déjà montré que le concept de réfugié est malléable. Autrefois un phénomène européen, il a ensuite été redéfini comme donnée universelle avec l'introduction du protocole en 1967 destiné à compléter la convention des Nations unies sur les réfugiés. Déjà à l'époque, le réfugié était un pion sur la scène géopolitique, un atout en période de décolonisation et de Guerre froide. Jusqu'à ce que la chute du Mur change à nouveau la valeur du réfugié : il devait rentrer chez lui. Et maintenant, alors qu'un nouveau mur est en cours de construction, l'UE conclut des accords sur les contrôles aux frontières extérieures avec le Niger, la Libye, la Turquie, l'Ukraine et aussi le Belarus."Ainsi, du point de vue polonais, les réfugiés peuvent être instrumentalisés pour être plus forts dans les négociations avec l'UE. Les actions du Belarus, telles que l'utilisation par Erdogan de l'accord de l'UE avec la Turquie, vont dans le même sens", explique Lemberg-Pedersen. Et tant que les gouvernements européens ne prendront pas la responsabilité d'accueillir et de répartir les demandeurs d'asile, il pense que les personnes déplacées resteront des pions diplomatiques pour ces acteurs aux frontières extérieures.Le désir des gouvernements européens de maintenir les demandeurs d'asile à l'extérieur a, au cours des dernières décennies, été intégré dans une politique migratoire et étrangère de l'UE qui s'articule autour de la géopolitique et du commerce. L'accent mis sur le renforcement des frontières renforce également l'idée d'un État souverain. N'est-ce pas ainsi que l'Union se mine elle-même ? "Chez Amnesty International, nous lançons des avertissements depuis des années", conclut Lemberg-Pedersen : "C'est en maintenant les États membres ensemble pour des raisons géopolitiques que l'on érode les valeurs dites fondamentales de l'UE".