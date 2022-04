Les Français et Françaises qui résident en Belgique devaient prendre leur mal en patience dimanche afin de rejoindre l'isoloir et voter pour la personne de leur choix pour la présidentielle française. Sur le ring en direction du Heysel, la circulation était complètement à l'arrêt et de nombreuses files d'attente s'étaient créés pour rejoindre les bureaux de vote, a confirmé à l'agence de presse Belga la porte-parole de la police de Bruxelles-Capitale/Ixelles, Ilse Van de keere.

Outre la tenue des élections française dont certains bureaux de vote sont installés au Heysel, l'exposition "Made In Asia", qui se tient ce week-end à Brussels Expo, draine également pas mal de monde, a précisé la porte-parole.

"La police est sur place pour essayer de fluidifier la circulation mais il y a beaucoup de monde donc c'est compliqué", a-t-elle encore souligné. "Pour les personnes travaillant ou ne disposant pas de plusieurs heures, il est pratiquement impossible de voter", a pour sa part déploré auprès de Belga l'auteur et photographe français Philippe Graton.

