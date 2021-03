"La stratégie commune d'achat de vaccins de la Commission européenne est un échec ", déclare l'écrivain et historien britannique Timothy Garton Ash. Défenseur autoproclamé d'une UE forte et adversaire déclaré du Brexit, il plaide pour plus de "pragmatisme intelligent" dans l'Union.

"La crise du coronavirus met à nouveau le projet européen à l'épreuve", déclare l'historien britannique Timothy Garton Ash dans une interview accordée à Knack. Le magazine Time a proclamé le professeur d'études européennes l'une des personnes les plus influentes au monde en 2005, en déclarant : "La plupart des livres d'histoire sont rangés sur des étagères, l'oeuvre de Garton Ash se trouve le bureau des dirigeants du monde". Les leaders de l'Europe, Charles Michel et Ursula von der Leyen en tête, n'aimeront pas qu'on le leur rappelle, car Garton Ash ne prend pas à la légère les problèmes de commandes de vaccins européens. Et puis, prévient-il, la véritable pandémie sociale et économique est encore à venir. Dans ce contexte, l'augmentation rapide de la dette nationale et le manque de solidarité européenne pourraient devenir les ingrédients d'une nouvelle crise de l'euro.

Dans ce contexte, l'augmentation rapide de la dette nationale et le manque de solidarité européenne pourraient devenir les ingrédients d'une nouvelle crise de l'euro.N'êtes-vous pas trop sévère à l'égard de l'approche européenne de la crise du coronavirus jusqu'à présent?Je ne peux pas le dire autrement : la stratégie commune d'achat de vaccins de la Commission européenne a été un échec retentissant. Je suis extrêmement préoccupé par l'impact de cet échec sur la légitimité de l'UE. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a déclaré : "L'Europe va s'occuper de l'approvisionnement, nous allons sauver vos vies, rien n'est plus important que les questions de vie et de mort". Mais j'ai été vacciné au Royaume-Uni il y a dix jours. Mes amis d'Europe continentale, y compris les personnes de plus de 70 et 80 ans, n'ont même pas encore de rendez-vous. La stratégie européenne de vaccination est donc un véritable désastre, et certainement pas seulement un désastre de relations publiques. La leçon institutionnelle à en tirer c'est que Bruxelles ne devrait s'occuper que des choses qu'elle fait bien.Toutefois, dit-on, les différents États membres de l'UE - en particulier les petits - auraient eu encore plus de mal à s'approvisionner seuls.Cet argument se défend certainement. Mais la réponse ne peut pas être que la Commission européenne prenne tout en charge : non seulement elle n'a pas la compétence juridique pour le faire, mais elle ne dispose pas des personnes adéquates, suffisamment compétentes. Un modèle hybride, où les gouvernements nationaux jouent également un rôle majeur, aurait été bien meilleur. On voit aussi les Premiers ministres autrichien et danois faire des avances à Israël, et la Hongrie, la Pologne, la Slovaquie et la République tchèque se tourner vers la Chine. Et franchement, pourquoi pas ? Dans un modèle d'achat hybride, les pays de l'UE plus petits et plus pauvres pourraient en effet être perdants, mais l'UE aurait pu faire un effort supplémentaire pour eux.Qui doit être tenu responsable de cette catastrophe ?Sans aucun doute, Ursula von der Leyen, elle-même médecin, porte une très lourde responsabilité. Elle s'est présentée avec le message suivant : nous allons régler cette question. Mais bien sûr, comme toujours dans l'histoire de l'UE, les gouvernements nationaux portent également une responsabilité. Ils étaient souvent très contents que l'Europe tire les marrons du feu, et accusent maintenant Bruxelles d'être responsable du fiasco. Mais le fait que d'importants stocks du vaccin d'AstraZeneca restent inutilisés en France et en Allemagne n'est, bien entendu, pas la faute de von der Leyen (NDLR : cette interview a été réalisée avant que plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, décident de suspendre la vaccination avec le vaccin AstraZeneca). Et le fait que le président français Emmanuel Macron, un homme politique que j'admire beaucoup, ait déclaré que le vaccin d'AstraZeneca est pratiquement inefficace chez les personnes de plus de 65 ans, était un exemple sérieux de désinformation. En conséquence, les Français ont perdu la foi en un vaccin qui fonctionne parfaitement.Vous parlez de menace pour la légitimité de l'UE. Mais ne se pourrait-il pas que, dans six mois, lorsque de nombreux Européens auront été vaccinés, nous ayons oublié les ratés du début de la campagne de vaccination ?Personne n'oubliera qu'il a attendu des mois pour être vacciné, même si la situation s'améliore. Toutefois, il est encore trop tôt pour juger de la réaction globale de l'UE à l'ensemble de la crise du coronavirus, y compris ses conséquences économiques. La mise en place d'un fonds de relance européen de 750 milliards d'euros était une bonne chose. Dans un an, nous ne parlerons plus de vaccins, mais de chômage, de dette publique qui risque de crever le plafond et d'inflation. Cependant, le fonds de recouvrement représente également un énorme défi. Dépenser rapidement et correctement d'énormes sommes d'argent de l'UE n'est pas chose aisée. Dans deux ans, les citoyens du nord de l'Europe pourraient bien lire des histoires d'horreur sur la façon dont les fonds européens Corona ont été utilisés à mauvais escient dans le sud de l'Europe. Il existe également un risque sérieux que nous nous dirigions vers une nouvelle crise de la dette souveraine, notamment dans les pays du sud de la zone euro. Ces pays sont toujours aux prises avec d'énormes dettes publiques héritées de la précédente crise de l'euro, auxquelles il faut maintenant ajouter les incroyables dépenses publiques effectuées pendant la crise du coronavirus. La dette publique de l'Italie représente déjà 160 % de son produit intérieur brut. Et puis il y a les coûts de la reprise économique. Ainsi, à moins d'une croissance économique vraiment forte, nous nous dirigeons potentiellement vers une deuxième ou troisième crise de la dette européenne. Pour éviter cela, il faut non seulement des bazookas financiers, mais certainement aussi du pragmatisme et de la flexibilité de la part de l'Allemagne. Si l'Allemagne devait exiger trop rapidement que tout le monde revienne à une discipline budgétaire stricte, cela pourrait être très dommageable pour la fragile reprise économique. Sur cette question aussi, je prône un pragmatisme intelligent.