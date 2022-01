Sur fond de psychodrame au sein de la famille historique de l'extrême droite française, la candidate à la présidentielle française, Marine Le Pen, a sommé samedi les personnes tentées de faire défection dans son camp au profit de son rival Eric Zemmour, à le faire "maintenant".

Que "ceux qui veulent partir partent. Mais ils partent maintenant !", a-t-elle lancé, en marge d'un déplacement à Madrid pour une réunion de dirigeants d'extrême droite et souverainistes à laquelle participent notamment les Premiers ministres hongrois Viktor Orban et polonais Mateusz Morawiecki. Madame Le Pen était interrogé sur le cas d'un eurodéputé, Nicolas Bay, qui l'accompagne à Madrid mais a refusé de dire samedi s'il serait à ses côtés jusqu'au premier tour de la présidentielle.

Cette mise en garde d'un ton ferme intervient surtout deux jours après des déclarations de sa nièce, Marion Maréchal, qui a dit envisager de rallier Eric Zemmour, ancien polémiste télévisé faisant campagne sur des propositions ultra radicales contre l'immigration et l'islam. "Je considère qu'on peut changer de camp, mais il faut le faire maintenant parce que nous avons 70 jours avant un événement majeur pour l'avenir des Français (...) Avoir des gens qui, aujourd'hui, font semblant d'être ici, alors qu'en réalité, leur coeur ou leur esprit est ailleurs, c'est insupportable", a-t-elle encore dit.

Candidate pour la troisième fois à la présidentielle, Mme Le Pen apparaît régulièrement dans les sondages comme qualifiée au second tour face au président sortant Emmanuel Macron, comme en 2017. Elle est au coude-à-coude avec la candidate de droite (LR) Valérie Pécresse à 17%, tandis qu'Eric Zemmour est crédité de 13%. Un éventuel ralliement de Marion Maréchal derrière Eric Zemmour pourrait être un coup dur pour Mme Le Pen, qui a vu ces derniers jours d'anciens proches - l'avocat et eurodéputé Gilbert Collard, l'eurodéputé Jérôme Rivière...- quitter son parti pour rejoindre l'ancien polémiste.

La famille Le Pen, qui domine le paysage d'extrême droite en France depuis les années 1980, est régulièrement secouée par des psychodrames familiaux, notamment entre le patriarche Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine, qui lui a succédé à la tête du parti Front national en 2011 (devenu depuis le Rassemblement national) et l'en a exclu en 2015 après qu'il eut de nouveau tenu des propos controversés sur la Shoah.

