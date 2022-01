La famille historique de l'extrême droite française s'est à nouveau déchirée vendredi, la médiatique nièce de Marine Le Pen, Marion Maréchal, envisageant de rallier le rival de sa tante, Eric Zemmour, dans la course à la présidentielle.

Dans deux entretiens à la presse, Marion Maréchal, 32 ans, a expliqué qu'elle "penchait" pour le candidat d'extrême droite Eric Zemmour, ancien polémiste télévisé qui fait campagne sur des propositions ultra radicales contre l'immigration et l'islam.

"La cohérence, la vision, la stratégie font que je penche pour Éric Zemmour. C'est certain. Mais il y a un sujet familial" Marion Maréchal dans Le Figaro vendredi.

"C'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi", a répondu sur la chaîne Cnews Marine Le Pen, visiblement affectée. Candidate pour la troisième fois à la présidentielle, Mme Le Pen apparaît régulièrement dans les sondages comme qualifiée au second tour face au président sortant Emmanuel Macron, comme en 2017.

Outre "l'aspect personnel", a ajouté Marine Le Pen, "c'est une incompréhension politique parce qu'elle (Marion) avait indiqué qu'elle soutiendrait celui qui est le mieux placé, et incontestablement je suis beaucoup mieux placée" dans les sondages, au coude-à-coude avec la candidate LR Valérie Pécresse à 17%, devant Eric Zemmour à 13%.

Marion Maréchal a longtemps été considérée comme une rivale de Marine Le Pen, notamment après son élection en tant que députée en 2012, alors qu'elle n'avait que 22 ans.

Elle s'est mise en retrait de la politique après la présidentielle de 2017 mais reste populaire chez les électeurs d'extrême droite et a précisé dans ses entretiens à la presse qu'elle allait "refaire de la politique".

La proximité idéologique de cette catholique pratiquante conservatrice avec Eric Zemmour, plus libéral économiquement que Marine Le Pen et plus radical sur l'identité, l'immigration et les questions sociétales, est connue de longue date.

Mais un éventuel ralliement derrière l'ancien polémiste pourrait être un coup dur pour Mme Le Pen, qui a vu ces derniers jours d'anciens proches - l'avocat et eurodéputé Gilbert Collard, l'eurodéputé Jérôme Rivière...- quitter son parti, le Rassemblement national pour rejoindre Reconquête! de M. Zemmour.

La famille Le Pen, qui domine le paysage d'extrême droite en France depuis les années 1980, est régulièrement secouée par des psychodrames familiaux, notamment entre le patriarche Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine, qui lui a succédé à la tête du parti Front national en 2011 (devenu depuis le Rassemblement national) et l'en a exclu en 2015 après qu'il eut de nouveau tenu des propos controversés sur la Shoah.

Je souhaite m'entretenir dans les prochains jours avec @MLP_officiel et @MarionMarechal. J'exprimerai ma pensée ultérieurement quand je le jugerai utile à la clarté des débats présidentiels et législatifs à venir. — Jean-Marie Le Pen (@lepenjm) January 28, 2022

Dans un tweet, Jean-Marie Le Pen, ancien parachutiste, vétéran de la guerre d'Algérie, qui fut en 1946 le benjamin de l'Assemblée nationale, aujourd'hui âgé de 93 ans, a indiqué qu'il souhaitait "s'entretenir dans les prochains jours avec Marine Le Pen et Marion Maréchal" avant de livrer sa "pensée ultérieurement".

Dans deux entretiens à la presse, Marion Maréchal, 32 ans, a expliqué qu'elle "penchait" pour le candidat d'extrême droite Eric Zemmour, ancien polémiste télévisé qui fait campagne sur des propositions ultra radicales contre l'immigration et l'islam."C'est brutal, c'est violent, c'est difficile pour moi", a répondu sur la chaîne Cnews Marine Le Pen, visiblement affectée. Candidate pour la troisième fois à la présidentielle, Mme Le Pen apparaît régulièrement dans les sondages comme qualifiée au second tour face au président sortant Emmanuel Macron, comme en 2017.Outre "l'aspect personnel", a ajouté Marine Le Pen, "c'est une incompréhension politique parce qu'elle (Marion) avait indiqué qu'elle soutiendrait celui qui est le mieux placé, et incontestablement je suis beaucoup mieux placée" dans les sondages, au coude-à-coude avec la candidate LR Valérie Pécresse à 17%, devant Eric Zemmour à 13%.Marion Maréchal a longtemps été considérée comme une rivale de Marine Le Pen, notamment après son élection en tant que députée en 2012, alors qu'elle n'avait que 22 ans.Elle s'est mise en retrait de la politique après la présidentielle de 2017 mais reste populaire chez les électeurs d'extrême droite et a précisé dans ses entretiens à la presse qu'elle allait "refaire de la politique".La proximité idéologique de cette catholique pratiquante conservatrice avec Eric Zemmour, plus libéral économiquement que Marine Le Pen et plus radical sur l'identité, l'immigration et les questions sociétales, est connue de longue date.Mais un éventuel ralliement derrière l'ancien polémiste pourrait être un coup dur pour Mme Le Pen, qui a vu ces derniers jours d'anciens proches - l'avocat et eurodéputé Gilbert Collard, l'eurodéputé Jérôme Rivière...- quitter son parti, le Rassemblement national pour rejoindre Reconquête! de M. Zemmour.La famille Le Pen, qui domine le paysage d'extrême droite en France depuis les années 1980, est régulièrement secouée par des psychodrames familiaux, notamment entre le patriarche Jean-Marie Le Pen et sa fille Marine, qui lui a succédé à la tête du parti Front national en 2011 (devenu depuis le Rassemblement national) et l'en a exclu en 2015 après qu'il eut de nouveau tenu des propos controversés sur la Shoah.Dans un tweet, Jean-Marie Le Pen, ancien parachutiste, vétéran de la guerre d'Algérie, qui fut en 1946 le benjamin de l'Assemblée nationale, aujourd'hui âgé de 93 ans, a indiqué qu'il souhaitait "s'entretenir dans les prochains jours avec Marine Le Pen et Marion Maréchal" avant de livrer sa "pensée ultérieurement".