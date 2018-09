Le Vif/L'Express a conversé 6 mois avec Carles Puigdemont: plongée dans les pensées d'un anarchiste

La crise catalane, une opportunité pour l'Europe. " C'est le titre du livre d'entretiens avec Carles Puigdemont qui sort ce mardi 25 septembre en français (1), néerlandais et catalan. Le président catalan sortant prend le temps d'expliquer son projet aux citoyens européens. Sa vision est, il en est conscient, sulfureuse : l'ancien maire de Gérone est à l'origine du référendum pour l'indépendance de la Catalogne du 1er octobre 2017 et a été destitué par Madrid à la fin de ce même mois, peu après une déclaration d'indépendance jugée anticonstitutionnelle. S'il a trouvé refuge à Waterloo, en Belgique, ce n'est pas par hasard : chez nous, il souhaite " parler à l'Europe ". Pour la convaincre du droit à l'autodétermination de son peuple. Mais, aussi, pour démontrer que la crise catalane est le reflet d'un malaise profond de l'Union européenne. D'un fossé croissant entre élites et citoyens.

