Ses heures en tant que Première ministre britannique semblent plus que jamais comptées. Après une nouvelle défection au sein de son équipe, le sort politique de Theresa May ne tient plus qu'à un fil.

La sortie se rapproche pour la Première ministre britannique Theresa May. Son "plan de la dernière chance" pour mettre en oeuvre le Brexit n'a convaincu ni sa majorité ni l'opposition. Résultat : une nouvelle démission fracassante. Cette fois, c'est la ministre chargée des relations avec le Parlement, Andrea Leadsom, qui quitte le navire, déclarant "ne plus croire" que le gouvernement puisse mettre en oeuvre la sortie de l'UE. Un coup dur de plus pour Theresa May, qui s'accroche désespérément à son poste, mais dont la position est plus bancale que jamais.

Pour la presse britannique, le sort de la Première ministre est scellé, et la sortie est imminente. "Combien peut-elle encore encaisser?", s'interroge en Une le Daily Express.

Le Daily Mirror a choisi de publier une photo de Theresa May les larmes aux yeux avec le titre "Tears in the back seat". Le journal écrit que l'adieu de May rappelle les derniers jours de Margaret Thatcher en tant que Première ministre. La Une présente d'ailleurs la Une de l'époque, avec le même titre et une photo similaire. "Mme May sait qu'elle est sur le point d'être lâchée" par son parti, écrit encore le journal.

Tears In The Back Seat 2. Emotional May reaches endgame as Cabinet turns on her and top minister quits - https://t.co/vl5hGfYB90#frontpagestoday #UK #DailyMirror pic.twitter.com/9Y5J6Jba4V — Front Pages Today (@ukpapers) May 23, 2019

Cette image larmoyante de Theresa May à l'arrière d'une voiture est par ailleurs la plus utilisée par les quotidiens britanniques de ce jeudi. Même son de cloche du côté du journal The Sun, qui titre: "May sur le point de partir après le fiasco du Brexit". Le quotidien la décrit comme "isolée et emprisonnée au numéro 10" (en référence au 10, Downing Street, résidence du Premier ministre britannique).

The Guardian front page, Thursday 23 May 2019: Barricaded inside No 10, May clings on to power pic.twitter.com/7tN3RyXyvA — The Guardian (@guardian) May 22, 2019

Même impression pour The Guardian, qui la dit confrontée à un choix difficile : "partir d'elle-même ou être jetée dehors par son propre parti".

Plus mesuré, The Independent juge qu'elle tient bon, qu'elle s'accroche. "Mais pour combien de temps?", se demande le quotidien.

Enfin, au Daily Mail, on titre sans ambiguïté : "End of the road". Le journal prédit une démission d'ici demain.