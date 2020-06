Le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, mènent une guerre de tranchées absurde qui porte préjudice à l'Union européenne.

Souvent, de petites remarques piquantes trahissent que quelque chose ne va pas. Charles Michel, le président du Conseil européen, est doué pour faire enrager certaines personnes. C'est ce qu'a vécu récemment la chef de la Commission européenne, Ursula Von der Leyen, lors de l'organisation d'une réunion conjointe avec le Premier ministre britannique, Boris Johnson.Comme c'est la Commission européenne qui mène les négociations du Brexit, il était évident que von der Leyen enverrait les invitations pour la vidéoconférence. Cela n'a cependant pas empêché Charles Michel de revendiquer le rôle de metteur en scène. Au départ, il a demandé à son porte-parole sur Twitter d'annoncer la nomination et de réclamer pour lui la réussite de l'organisation. Pourtant, les fonctionnaires de von der Leyen avaient déjà pratiquement tout planifié.Par la suite, les collaborateurs de Michel ont également envoyé les données de connexion de la vidéoconférence. Après une intervention du siège du comité, l'invitation a été envoyée à nouveau - cette fois par l'hôtesse.Cette querelle de gamins autour de la vidéoconférence avec Johnson n'est que la dernière vétille en date entre deux politiciens qui - alors que l'Europe traverse la plus grande crise qu'elle ait jamais connue - devraient s'ériger en alliés. Dans un monde idéal, le président du Conseil européen et la présidente de la Commission européenne forment une équipe solide.Von der Leyen et ses trente mille employés ont le savoir-faire, Michel a l'oreille des chefs d'État et du gouvernement. Ils se complètent également sur le plan personnel. Von der Leyen a une connexion rapide avec la chancellerie à Berlin. En tant qu'ancien Premier ministre belge, Michel entretient un lien particulier avec le président français Emmanuel Macron.Ajoutez des parallèles biographiques : Von der Leyen et Michel sont tous deux en poste depuis six bons mois maintenant, et tous deux doivent leur poste à Macron. Ils sont nés et ont grandi dans un environnement politique : le père d'Ursula von der Leyen était ministre-président de l'État de Basse-Saxe, le père de Michel était ministre des Affaires étrangères. Les deux pères ont également travaillé à la Commission européenne.Échec Cependant, les choses ne se passent pas harmonieusement entre les deux hauts responsables politiques de Bruxelles. En attendant, la Commission considère que le "PEC", comme on appelle Michel ("Président du Conseil européen"), est un élément perturbateur. Pour sa part, Michel se méfie de la façon dont von der Leyen s'approprie une grande partie de la scène bruxelloise, allant de la politique étrangère à la politique économique.Même dans les négociations sur la reconstruction de l'UE, le projet central qui doit permettre à la Commission de traiter les conséquences économiques de la crise du coronavirus, ils se font obstacle. Avant que von der Leyen ne présente son plan le 27 mai, elle avait passé plusieurs appels téléphoniques à tous les chefs d'État et de gouvernement. Au fond, c'est le travail de Michel. Elle n'a guère informé Michel et ses commissaires des détails de son plan de reconstruction. Il ne peut que faire l'éloge de ses plans, et elle le surveille de près.Michel fait, en effet, un effort pour que le projet soit mené à bien. Les membres de l'UE, qui ont tant souffert de la crise, ne peuvent accepter un échec. Macron et Merkel soutiennent les principes du plan von der Leyen et ont déjà proposé des idées similaires.Berlin porte un regard sceptique sur Michel À Berlin, on est plutôt sceptique à l'égard de Michel depuis sa première tentative, en février, de faire approuver le budget pluriannuel européen par les chefs d'État et de gouvernement. Le gouvernement fédéral allemand n'a pas du tout apprécié que Michel démantèle le mécanisme de l'État de droit, qui avait été formulé pour la première fois, avant que les négociations n'aient bel et bien commencé.L'Allemagne souhaite qu'à l'avenir la Commission puisse retenir l'argent de l'UE pour des pays tels que la Hongrie ou la Pologne, qui ne respectent pas les principes de l'État de droit. Toutefois, Michel a placé les obstacles d'une telle décision à un niveau si élevé que la proposition était à peine réalisable.Michel et von der Leyen ont connu des débuts difficiles. Von der Leyen a à peine obtenu assez de voix et n'a pas fait bonne figure au début de la crise du coronavirus. Et Michel n'a pas de ligne de conduite claire. Lorsque Von der Leyen s'envole pour l'Union africaine, Michel fait de même. Puis, à Ankara, il se met en travers de la route du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. Récemment, son chef de cabinet a démissionné, un employé central dont la loyauté ne peut être mise en doute : François Roux avait déjà travaillé pour le père de Michel.ErdoganLes deux politiques espèrent obtenir un avantage stratégique en laissant l'autre partie dans l'ignorance de leurs plans, alors que c'est précisément là qu'il faut coordonner les voix - en politique étrangère.Début mars, Michel et von der Leyen se sont rendus à Orestiada, une petite ville à la frontière gréco-turque. Quelques jours auparavant, le président turc Recep Tayyip Erdogan avait déclaré que la frontière avec l'UE était ouverte aux réfugiés. Avec cette visite, Michel a voulu montrer que l'UE ne se laisse pas faire par le chantage. Von der Leyen a décidé sur le champ de les accompagner.Ce n'est que vers la fin du voyage, alors qu'ils étaient à la prochaine étape en Bulgarie, que la présidente de la Commission a appris que Michel avait prévu un rendez-vous beaucoup plus important le lendemain : une visite à Erdogan. Michel n'en avait pas parlé à von der Leyen, alors qu'ils ont passé plusieurs heures sur le même vol ce jour-là. Apparemment, il avait peur que son collègue lui vole la vedette à Ankara.