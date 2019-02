"Kaiser Karl" : retour sur une icône immortelle en dix moments forts

1933 Karl Otto Lagerfeldt naît le 10 septembre 1933 à Hambourg de parents aisés et cultivés. Son père, après plusieurs revers, a fait fortune en important le lait condensé Gloria en Europe. Sa mère, qu'il décrit comme un parangon d'élégance - il dira d'elle qu'elle aimait assister aux défilés de mode - préfère les beaux-arts et la musique aux " corvées maternelles ". A peine majeur, il quitte l'Allemagne pour s'installer à Paris et étudier à la Chambre syndicale de la couture. Il remportera le concours du Secrétariat international de la laine, ex-æquo avec un autre jeune couturier dont il était alors proche, Yves Saint Laurent.

...