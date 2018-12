France: manifestations de lycéens à Bordeaux, Limoges et Pau, heurts avec la police

A Bordeaux, plusieurs centaines de jeunes ont d'abord bloqué le pont de Pierre, dans le centre historique, avant d'en être évacués par les forces de l'ordre. Il ont ensuite rejoint une place non loin de là où la police a fait usage de gaz lacrymogène et où une jeune fille a été blessée par un projectile, selon un photographe de l'AFP. La police avait procédé à cinq interpellations en milieu de journée.

A Limoges, plus d'un millier de jeunes ont manifesté contre la réforme du bac et la plateforme Parcoursup. Trois mineurs ont été interpellés après avoir renversé des poubelles et commis des dégradations sur des voitures, selon la police. Les lycéens ont reçu le soutien d'une cinquantaine d'agriculteurs qui les ont rejoints avec une dizaine de tracteurs devant la préfecture, où ils ont déversé du fumier.

A Pau, des lycéens de quatre établissements étaient dans la rue. Ils ont allumé des feux de poubelles et 200 à 300 lycéens se sont retrouvés pour converger vers la mairie où ils ont été repoussés, selon un correspondant de l'AFP. Au lycée Saint-John-Perse, une centaine de jeunes affrontaient avec des cailloux la police qui tentait de les bloquer aux abords du lycée avec des gaz lacrymogènes. Des manifestations étaient également signalées à Périgueux et La Rochelle.