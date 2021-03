Le nombre des patients atteints du Covid-19 en réanimation a continué d'augmenter samedi en France même si le nombre des admissions hospitalières a un peu fléchi sur les dernières 24 heures, selon les données publiées samedi par Santé publique France.

Le nombre des malades en réanimation est en hausse régulière depuis le plus bas enregistré le 7 janvier (2.573). Ils étaient 4.791 samedi contre 4.766 la veille. Le nombre des patients admis en réanimation avait culminé le 16 novembre à 4.903 au plus fort de la deuxième vague de l'épidémie.

Au cours des dernières 24 heures, les admissions en réanimation ont légèrement ralenti s'élevant à 332 contre 476 la veille.

Le nombre total des personnes hospitalisées en France à cause du Covid-19 était de 27.259 samedi dont 1.567 nouvelles admissions en 24 heures. Sur la seule journée de vendredi, 2.048 nouveaux patients avaient été enregistrés.

En 24 heures, 194 patients sont morts à l'hôpital en France des suites de cette maladie.

Le nombre des malades en réanimation est en hausse régulière depuis le plus bas enregistré le 7 janvier (2.573). Ils étaient 4.791 samedi contre 4.766 la veille. Le nombre des patients admis en réanimation avait culminé le 16 novembre à 4.903 au plus fort de la deuxième vague de l'épidémie.Au cours des dernières 24 heures, les admissions en réanimation ont légèrement ralenti s'élevant à 332 contre 476 la veille.Le nombre total des personnes hospitalisées en France à cause du Covid-19 était de 27.259 samedi dont 1.567 nouvelles admissions en 24 heures. Sur la seule journée de vendredi, 2.048 nouveaux patients avaient été enregistrés.En 24 heures, 194 patients sont morts à l'hôpital en France des suites de cette maladie.