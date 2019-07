"Faites le béhourd, pas la guerre" : plongée au coeur de ce sport "full contact" (En images)

Se taper dessus à coups de gourdin en armure médiévale ? C'est possible ! Le béhourd est un sport full contact avec ses adeptes, ses tournois et même son championnat du monde. Nous sommes partis à la rencontre de ces gladiateurs contemporains, qui entrent en lice avec la boule au ventre. A chaque coup donné, le combattant est désorienté et tente de trouver la faille pour terrasser son adversaire. Mais finalement, peu de blessures graves. Par Tristan Reynaud/Zeppelin Network.

