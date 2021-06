L'extrême droite dirigera-t-elle pour la première fois une région française au terme du scrutin des 20 et 27 juin? Les candidats, déclaré (Xavier Bertrand) ou potentiel (Valérie Pécresse), à l'élection présidentielle de 2022 sortiront-ils renforcés de cette séquence?

La France compte 13 régions métropolitaines et 5 régions d'outre-mer. Lors de la législature sortante, la droite Les Républicains présidait 5 conseils régionaux (Auvergne-Rhône-Alpes, Grand-Est, Mayotte, Pays de la Loire, Provence-Alpes-Côte d'Azur). Trois autres étaient dirigés par d'anciens mandataires LR (Hauts-de-France, Ile- de -France, La Réunion). La gauche socialiste était à la tête de cinq conseils régionaux (Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Centre-Val de Loire, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie) tandis que deux autres étaient présidés par des élus divers gauche (Guadeloupe et Guyane). Le parti Nouveau Centre/Les Centristes présidait aux destinées de la Normandie et des formations nationalistes à celles de la Corse et de la Martinique. Les Républicains et le Parti socialiste, moribonds au plan national, conserveront-ils ce profond ancrage régional?