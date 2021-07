Face à la montée du variant delta un peu partout en Europe, de plus en plus de pays modifient leurs mesures sanitaires. Dans cette infographie, vous trouverez toutes les restrictions de voyage pour les Belges qui décident de partir à l'étranger cet été.

La Catalogne, située au nord-est de l'Espagne, a décidé de réimposer des restrictions pour freiner l'augmentation "exponentielle" des cas de Covid-19 enregistrés ces derniers jours, principalement chez les jeunes. Les discothèques et autres lieux de divertissement noctur...

La Catalogne, située au nord-est de l'Espagne, a décidé de réimposer des restrictions pour freiner l'augmentation "exponentielle" des cas de Covid-19 enregistrés ces derniers jours, principalement chez les jeunes. Les discothèques et autres lieux de divertissement nocturnes dans des espaces clos devront fermer à partir de cette fin de semaine et il faudra présenter un test antigénique ou PCR négatif, ou être vacciné, pour participer à des évènements en plein air réunissant plus de 500 personnes.Au Portugal, où la part du variant Delta dans les nouveaux cas de coronavirus a augmenté à presque 90%, le gouvernement socialiste a décidé la semaine dernière de réimposer un couvre-feu nocturne dans les 45 municipalités les plus touchées, dont Lisbonne et Porto. Au Royaume-Uni, le port du masque ne sera plus obligatoire dans les lieux publics clos à partir du 19 juillet, a annoncé le Premier ministre britannique Boris Johnson, qui prévoit de lever à cette date les dernières restrictions liées au virus alors que le variant delta s'envole en Angleterre.Plusieurs pays tels que la République tchèque, l'Autriche, le Danemark, et la Hongrie exigent un pass sanitaire pour entrer dans leurs restaurants.