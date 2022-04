Macron a remporté le deuxième tour de l'élection présidentielle française avec 58,2% des suffrages et devient ainsi le premier président de la Ve République réélu hors cohabitation. Maintenant place aux félicitations qui arrivent d'un peu partout.

Depuis la Belgique

Plusieurs personnalités politiques belges ont salué dimanche soir la réélection d'Emmanuel Macron à la présidence de la république française, avec toutefois des accents différents.

Le Premier ministre Alexander De Croo félicite dimanche soir le président français Emmanuel Macron, réélu pour un second mandat, dans un courrier rendu public via Twitter.

"Je me réjouis de poursuivre le travail mené en commun, au Conseil européen et au sein du groupe Renew Europe", écrit le libéral.

Selon M. De Croo, "la France n'a pas seulement fait le choix d'un pays fort dans une Europe forte. Elle a également misé sur des valeurs démocratiques, les valeurs de Lumières, mue par une foi profonde dans le progrès de chaque être humain et soucieuse de donner à chacune et chacun - quel que soit son parcours ou ses origines - des chances équitables." "Plus que jamais, toutes les forces démocratiques doivent s'unir contre les extrêmes", ajoute le Premier ministre qui conclut son courrier sur l'Europe. "Dans les semaines et les mois à venir, une tâche énorme nous attend : celle de protéger le pouvoir d'achat des citoyens, de prendre en main la sécurité sur notre continent et d'ancrer le leadership économique de l'Europe dans ce monde nouveau."

Ce dimanche, les Français ont posé un choix fort. Ils ont opté pour des certitudes et pour les valeurs des Lumières.



Je félicite chaleureusement @EmmanuelMacron pour sa réelection et lui confirme notre besoin d'une Europe forte et solidaire. Nous serons au rendez-vous. pic.twitter.com/ZdxCi0jcwI — Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) April 24, 2022

Les libéraux se sont ainsi montré les plus enthousiastes. Le président du MR Georges-Louis Bouchez a salué la "victoire des valeurs de la démocratie libérale, de l'Europe et surtout du progrès dans un monde en mutation. Une heureuse nouvelle pour la Belgique également dans une Europe plus forte ", a tweeté le Montois.

De waarden van de liberale democratie winnen. Europa ook, en vooral de vooruitgang in een wereld die verandert. Ik feliciteer president @EmmanuelMacron.

Goed nieuws voor België in een sterker Europa!

🇫🇷🇪🇺🇧🇪#MRvoorzitter #trotseliberaal pic.twitter.com/hS6kwK394h — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) April 24, 2022

Le président de l'Open Vld Egbert Lachaert s'est aussi réjoui d'une "belle victoire de Macron face à l'extrême droite". Le président du parti du Premier ministre voit trois leçons de cette élection : "le centre doit oser être plus innovant en politique; la relation entre l'extrême droite et la Russie/Poutine est sanctionnée; prendre ses responsabilités dans les moments difficiles est récompensé."

Knappe winst van Macron tegen extreemrechts. 💪🇨🇵



Duidelijke lessen:



➡️ het centrum moet innovatiever aan politiek durven doen

➡️ de relatie tussen extreemrechts en Rusland/Poetin wordt afgestraft

➡️ Leiding nemen in moeilijke tijden wordt beloond



En Marche! — Egbert Lachaert (@egbertlachaert) April 24, 2022

Au PS, on fait aussi part de son soulagement, tout en ayant déjà, à l'instar de la gauche française, le regard tourné vers la suite. "Cap maintenant sur les législatives et la victoire d'une gauche unifiée !", a tweeté le président du PS Paul Magnette.

Soulagé… Le pire a été évité. Cap maintenant sur les législatives et la victoire d’une gauche unifiée ! #presidentielles2022 — Paul Magnette (@PaulMagnette) April 24, 2022

Le président des Engagés Maxime Prévot a aussi fait part de son soulagement. "Reste à voir si les législatives offriront à Emmanuel Macron les moyens de ses ambitions. La campagne aura rappelé que l'espoir peut battre les peurs, qu'un retour à l'essentiel s'impose et que la démocratie a profondément besoin de se régénérer. Idem en Belgique."

Soulagé. 😮‍💨

Reste à voir si les législatives offriront à E. Macron les moyens de ses ambitions. La campagne aura rappelé que l’espoir peut battre les peurs, qu’un retour à l’essentiel s’impose et que la démocratie a profondément besoin de se régénérer. Idem en 🇧🇪…@LesEngages_be — Maxime PREVOT (@prevotmaxime) April 24, 2022

Le président de DéFI François De Smet a aussi jugé que cette victoire était une "bonne nouvelle pour la France et l'Europe, dont les drapeaux flottent généreusement au Champ de Mars. Mais une extrême droite à plus de 40% et une abstention à presque 30% augurent de temps difficiles", a-t-il averti.

Cette victoire nette d'@EmmanuelMacron est une bonne nouvelle pour la France et l'Europe, dont les drapeaux flottent généreusement au Champ de Mars.

Mais une extrême droite à plus de 40% et une abstention à presque 30% augurent de temps difficiles.#electionpresidentielle2022 — François De Smet 🇪🇺🇺🇦 (@francoisdesmet) April 24, 2022

Le président de Vooruit Conner Rousseau a salué une "importante victoire, pour une France progressive, une Europe forte, pour la paix en Ukraine."

Félicitations @EmmanuelMacron !



Dit is een belangrijke overwinning.



Voor een progressief Frankrijk.

Voor een sterk Europa.

Voor vrede in Oekraïne.



Samen zijn we sterk. pic.twitter.com/dYVbOQ7qOT — Conner Rousseau (@conner_rousseau) April 24, 2022

Plus critique encore, le président du PTB Raoul Hedebouw estime que s'ouvrent "cinq nouvelles années de lutte contre le président des riches et son programme de casse sociale". Selon le communiste, "heureusement l'extrême-droite est battue, mais Macron aurait tort de penser qu'il sort légitimé de cette élection. Cinq années supplémentaires de politiques macroniennes seraient dramatiques pour le peuple français, que ce soit au niveau social, écologique ou démocratique."

Ce soir s'ouvrent 5 nouvelles années de lutte contre le président ds riches et son programme de casse sociale. Heureusement l’extrême-droite est battue,mais Macron aurait tort de penser qu’il sort légitimé de cette élection. Cette campagne montre l'énorme rejet de sa politique 1/ — Hedebouw Raoul (@RaoulHedebouw) April 24, 2022

"Soulagée ce soir malgré tout... Inquiète de l'extrême-droite qui continue de grimper encore", a pour sa part tweeté la co-présidente d'Ecolo Rajae Maouane. "Dès ce soir, on se mobilise partout, dans les institutions et dans la rue, pour faire reculer la haine et la division et pour faire progresser la transition écologique et solidaire."

Soulagée ce soir malgré tout... Inquiète de l'extrême-droite qui continue de grimper encore. Dès ce soir, on se mobilise partout, dans les institutions et dans la rue, pour faire reculer la haine et la division et pour faire progresser la transition écologique et solidaire 💪🏽 — Rajae Maouane 🌎🌻 (@RajaeMaouane) April 24, 2022

Au niveau du Conseil européen et de la Commission

Tandis que le président du Conseil européen Charles Michel, qui représente les Etats membres, se félicitant que l'Europe puisse "compter sur la France cinq ans de plus".

"En cette période tourmentée, nous avons besoin d'une Europe solide et d'une France totalement engagée pour une UE plus souveraine et plus stratégique", a-t-il tweeté.

Chaleureux bravo cher @EmmanuelMacron



En cette période tourmentée, nous avons besoin d’une Europe solide et d’une France totalement engagée pour une Union européenne plus souveraine et plus stratégique.



Nous pouvons compter sur la #France #5 ans de plus. pic.twitter.com/JEPf6Pqght — Charles Michel (@CharlesMichel) April 24, 2022

"Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération. Ensemble, nous ferons avancer la France et l'Europe", a abondé la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen.

Cher @EmmanuelMacron, toutes mes félicitations pour votre réélection à la présidence de la République.



Je me réjouis de pouvoir continuer notre excellente coopération.



Ensemble, nous ferons avancer la France et l’Europe. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 24, 2022

Depuis l'Italie

Le chef du gouvernement italien Mario Draghi a déclaré dans un communiqué: "La victoire d'Emmanuel Macron à l'élection présidentielle française est une magnifique nouvelle pour toute l'Europe"

Au Royaume Uni

Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a félicité Emmanuel Macron, se disant "heureux de continuer à travailler" avec lui et affirmant que la France est l'un des alliés "les plus proches" du Royaume-Uni.

"Félicitations à @EmmanuelMacron pour votre réélection à la Présidence de la République Française. La France est l'un de nos alliés les plus proches et les plus importants. Je suis heureux de continuer à travailler ensemble sur les sujets-clés pour nos deux pays et pour le monde", a déclaré dimanche le dirigeant conservateur dans un tweet en français.

Congratulations to @EmmanuelMacron on your re-election as President of France. France is one of our closest and most important allies. I look forward to continuing to work together on the issues which matter most to our two countries and to the world.



🇬🇧🇫🇷 — Boris Johnson (@BorisJohnson) April 24, 2022

Au Luxembourg

Le Premier ministre luxembourgeois, Xavier Bettel:

Heureux de pouvoir continuer à travailler avec @Emmanuelmacron, un collègue et ami qui défend nos valeurs démocratiques et notre projet européen commun. XB pic.twitter.com/L2dRY6XbjA — Xavier Bettel (@Xavier_Bettel) April 24, 2022

En Allemagne

Le chancelier allemand Olaf Scholz a félicité dimanche Emmanuel Macron pour sa victoire à la présidentielle française, estimant que ses électeurs ont envoyé "un signal fort en faveur de l'Europe".

"Félicitations", a tweeté le dirigeant social-démocrate en français, avant de poursuivre en allemand : "Félicitations, cher président @EmmanuelMacron. Tes électeurs ont envoyé aujourd'hui un signal fort en faveur de l'Europe. Je me réjouis que nous poursuivions notre bonne collaboration !"

Félicitations, herzliche Glückwünsche, lieber Präsident @EmmanuelMacron. Deine Wählerinnen und Wähler haben heute auch ein starkes Bekenntnis zu Europa gesendet.

Ich freue mich, dass wir unsere gute Zusammenarbeit fortsetzen! pic.twitter.com/ZJQSc6OAz9 — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 24, 2022

