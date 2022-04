Le président américain Joe Biden a annoncé lundi qu'il parlerait dans la journée avec son homologue français Emmanuel Macron, réélu dimanche pour un second mandat face à la candidate de l'extrême droite Marine le Pen.

"J'ai tenté de le joindre hier soir. J'ai eu son équipe, il passait un bon moment à la Tour Eiffel. Et je vais discuter avec lui aujourd'hui" a déclaré Joe Biden, qui l'avait déjà félicité dimanche dans un tweet.

Congratulations to @EmmanuelMacron on his re-election. France is our oldest ally and a key partner in addressing global challenges. I look forward to our continued close cooperation — including on supporting Ukraine, defending democracy, and countering climate change.