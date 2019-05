Élections européennes : une extrême droite plus forte et moins désunie

Gérald Papy Rédacteur en chef adjoint du Vif/L'Express

Les élections européennes devraient acter une progression des droites extrêmes et populistes. Mais au retrait de l'Union, celles-ci privilégient de plus en plus une réforme de l'intérieur. Et leurs fractures demeurent nombreuses. Décryptage avec Jérôme Jamin (ULiège).

Douze partis étaient réunis le 18 mai à Milan autour de Matteo Salvini et de Marine Le Pen pour présenter un front uni d'extrême droite au sein de l'Alliance européenne des peuples et des nations. © Belgaimage