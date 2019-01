Diogène et le rejet de l'autorité : pourquoi il faut s'en inspirer aujourd'hui ?

En voilà un qui vit comme il pense. Un philosophe en actes, pas un discoureur : Diogène enseigne par le geste et par l'exemple. On puise ainsi dans sa vie quantité de scènes et de répliques profondes. A Athènes, au ive siècle av. J.-C., à la porte des temples, à l'entrée des stades ou sous les portiques, les gens ont pris l'habitude de le voir déambuler partout, toujours pieds nus, quelle que soit la saison. A un passant qui l'interroge sur ce qui vieillit le plus vite chez les humains, il répond : " la bienveillance ". A quelqu'un qui avait inscrit sur le seuil de sa maison " Que rien de mauvais n'entre ici ", il commente : " Mais le propriétaire de la maison, par où donc entrera-t-il ? " Le fils d'une prostituée lui lance une pierre, il lui crie : " Attention, mon gars, tu pourrais toucher ton père ! " Un chauve l'injurie, il rétorque : " Je félicite tes cheveux d'avoir abandonné ta sale tête. " Un marchand le menace du poing, Diogène réplique : " Tu te trompes ! Quand on tend la main à ses amis, on ne ferme pas les doigts ! "

...