"Deux démocraties dans ce pays ? Oui. Et nous sommes dans la bonne"

Le 19 octobre, le vol FR015 Barcelone-Londres, de Ryanair, embarque ses passagers. L'un d'eux, Britannique, s'en prend très violemment à une dame. Parce qu'elle est assise sur le fauteuil côté couloir, que lui doit s'installer côté hublot et qu'elle ne se lève pas assez vite à son goût pour le laisser passer. Il la traite de " sale connasse de noire ", hurle que si elle ne trouve pas un autre siège, " il va la bouger lui-même " et fait un tel ramdam que les stewards et hôtesses accourent. Pour demander à la dame qu'elle aille s'installer ailleurs. Le type, pas tout jeune, fera le voyage près de son hublot, le commandant n'ayant pas estimé qu'il fallait le débarquer.

