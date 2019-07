Derrière un vin, il y a une femme. La preuve par Laurence Alias et Pascale Choime

Sandrine GOEYVAERTS Sommelière, caviste, blogueuse et auteure de Jamais en carafe (à paraître)

Derrière une bouteille de vin, il y a une histoire et de plus en plus souvent une femme. Vigneronnes, tombées dans la cuve petite ou en amour plus tard, elles ont une multitude de profils passionnants. Qu'est-ce qui les motive ? Au fil de l'été, nous partons à la découverte de sept d'entre elles.

A peine trois hectares : autant le dire, c'est riquiqui. Mais suffisant : Laurence Alias (à g.) et Pascale Choime (à dr.)ont su trouver petit à petit une voie et un lieu qui leur conviennent. Laurence cache assez mal sous sa détermination une grande sensibilité. Et Pascale, adepte de reiki et de méditation, cadre les choses, sereinement. Elle s'éclate en technique, formée maîtresse de chai, ayant exercé en lycée agricole. Elle sait faire et transmettre. Laurence le relève en riant : " Tu causes bien, dis donc. "



