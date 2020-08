Aux Pays-Bas, les masques ne sont obligatoires que dans le cadre d'"expériences locales". Les virologues et les juristes sont contre, et les politiciens regardent l'opinion publique.

"Si le nombre d'infections continue à augmenter, vous n'échapperez pas à l'obligation de porter un masque. Les autres mesures ont été épuisées. À moins que vous ne vouliez un confinement complet, mais évidemment, personne ne veut ça." Les paroles du virologue Marc Van Ranst (KU Leuven) dans l'Algemeen Dagblad n'étaient pas encore froides, qu'il avait déjà raison. Le même jour, mercredi dernier, le cabinet Rutte a décidé ce que les journaux néerlandais ont appelé "une solution à la néerlandaise" : il n'y aura pas d'"obligation de porter le masque" au niveau national, mais les "expériences locales" seront autorisées.Cette décision vient s'ajouter à l'obligation déjà existante aux Pays-Bas de porter un masque dans les transports publics, dans les avions et les bus pour les passagers âgés de 13 ans et plus et les employés des transports publics. Elle a été prise après consultation entre la ministre des soins médicaux Tamara Van Ark (VVD), le Conseil de sécurité, où les 25 régions néerlandaises sont représentées, et l'Institut national pour la santé publique et l'environnement (RIVM). "D'un point de vue médical, il n'y a pas besoin d'une obligation nationale", a déclaré la ministre Van Ark. "Mais nous aimerions étudier le type de changement de comportement qu'un masque pourrait entraîner".Wilma Kieskamp, journaliste politique au journal Trouw, pense que le gouvernement a pris une sage décision. "J'ai l'impression d'un soupir de soulagement général. Il me semble que cette solution est largement soutenue". La demande d'une obligation de port de masque émane principalement de l'opinion publique, explique Kieskamp. La discussion se poursuit depuis le début de l'épidémie de coronavirus, mais ces dernières semaines, elle s'est intensifiée parce que la question se pose de plus en plus dans la société, dans les talk-shows et les médias : "Sommes-nous plus fous ou plus sages que les autres pays ?"Entêtement Cette question n'est pas illogique. Les infections par le coronavirus sont à nouveau en augmentation aux Pays-Bas. La semaine dernière, 1329 nouvelles personnes ont été déclarées positives au covid-19, soit respectivement 342, 795 et 897 de plus que les semaines précédentes. De plus en plus de pays, dont les pays voisins, la Belgique et l'Allemagne, répondent par des obligations locales de port de masque. "L'entêtement est une caractéristique agréable", écrit l'auteur Özcan Akyol dans sa chronique sur le site d'informations De Stentor, "mais ce comportement doit être basé sur quelque chose. Aujourd'hui, il semble qu'il découle principalement de l'auto-préservation politique".Cependant, la politique nationale - y compris l'opposition, souligne Kieskamp - aux Pays-Bas se contente de suivre les conseils du virologue Jaap van Dissel, directeur du Centre de contrôle des maladies infectieuses de l'Institut national de la santé publique et de l'environnement (RIVM). On lui a déjà demandé à quatre reprises d'étudier l'utilité des masques. Les preuves scientifiques de l'obligation de porter un masque "manquent tout simplement", a déclaré Van Dissel lors de la conférence de presse de la semaine dernière. Le RIVM craint également que les masques buccaux n'offrent une "fausse sécurité", ce qui les rend contre-productifs parce que les gens gardent moins leurs distances, par exemple.Marion Koopmans, l'homologue néerlandaise de Marc Van Ranst, signale également dans le Brabants Dagblad que "l'obligation de porter un masque est une mesure drastique qui ne résout pas grand-chose et qui, si vous n'avez pas de chance, est contre-productive". La semaine dernière, deux études internationales sont venues alimenter la discussion, car elles affirment que les masques buccaux peuvent effectivement contribuer à la lutte contre le covid-19. Le British Medical Journal indique également que le port du masque ne rend pas les citoyens moins vigilants.RotterdamLorsque les hommes politiques nationaux suivent le RIVM, les maires prennent l'initiative de mesures plus strictes. Le maire de Rotterdam, Ahmed Aboutaleb (PvdA), et sa collègue d'Amsterdam, Femke Halsema (GroenLinks), qui avaient demandé il y a deux semaines d'envisager l'obligation de porter un masque buccal dans un plus grand nombre d'endroits, ont immédiatement annoncé qu'à partir du mercredi 5 août, tout le monde (à partir de 13 ans) devra porter un masque buccal dans la rue et dans les magasins où il est difficile de garder une certaine distance. À Rotterdam, cette obligation s'applique entre 6 heures et 22 heures, Amsterdam n'a pas encore fixé d'horaires.Ils se sont rapidement heurtés aux avocats et aux experts de terrain, qui s'étaient déjà déchaînés contre une obligation de port du masque mercredi dernier. Jan Brouwer, professeur de droit et de société (Université de Groningen), a déclaré au NRC que l'obligation de porter un masque va à l'encontre de l'article 10 de la Constitution néerlandaise sur le droit au respect de la vie privée. Le professeur de droit constitutionnel Wim Voermans (Université de Leyde) a évoqué l'interdiction de la burka, entrée en vigueur l'été dernier. Les bourgmestres voulaient réglementer cela au niveau local plus tôt, mais cela s'est avéré impossible sans une loi séparée. L'avocat Jake Tingen a fait valoir dans de Volkskrant qu'une obligation de port de masque porte atteinte aux libertés civiles. "L'obligation de se couvrir le visage est une restriction de la liberté qui n'existe généralement que dans les États profondément religieux. (...) L'obligation (...) n'est possible que s'il existe une très bonne raison de le faire". La santé publique peut être une telle raison, écrit Tingen, mais les masques ne le sont pas, car il y a encore un désaccord dans la littérature scientifique sur leur efficacité. Si le masque est manipulé avec précaution, il est théoriquement plausible de pouvoir contrôler la source de l'infection. (...) Mais qui désinfecte toujours ses mains avant de mettre ou enlever le masque ? Qui ne touche jamais à son masque, quand il est mal mis? Qui lave son masque à chaque fois après utilisation à une température d'au moins 60 degrés, même si vous devez reprendre le train le jour même ? Presque personne."Prescriptions vestimentaires Plusieurs juristes ont réagi avec surprise et déception à la décision des maires d'Amsterdam et de Rotterdam sur les ondes de la chaîne publique NOS. Adriaan Wierenga, spécialiste du droit des situations d'urgence à l'université de Groningen, explique que les maires qui imposent le port du masque instaurent un code vestimentaire. "Cela vous revient à vous écarter de la constitution et ce n'est pas permis". Voermans partage son avis: "La Constitution protège justement contre ce raisonnement par nécessité et interventions administratives".Kieskamp souligne une contradiction intéressante dans ce débat. "Il y a les scientifiques et les politiciens nationaux d'un côté, et une partie de l'opinion publique et des politiciens locaux de l'autre". Pour l'instant, estime Kieskamp, les Néerlandais ne ressentent pas vraiment le besoin de masque. On n'en voit pas beaucoup dans la rue. C'est une autre raison pour laquelle la politique ne clame pas haut et fort qu'il faut imposer le port du masque. Elle constate que les gens doutent. La pression sociale est décisive. Vous avez vu cela lorsque les écoles ont fermé. Bien que les scientifiques aient dit que ce n'était pas nécessaire, le cabinet a décidé. Parce que les enseignants, les parents et les élèves étaient inquiets. Je pense que ce sera le cas pour les masques. Si les gens se mettent à en porter plus et que l'appel devient plus fort, le cabinet s'adaptera".