Deux morts et un nombre exponentiel de personnes contaminées, l'Italie est actuellement le pays européen le plus touché par le coronavirus. Faut-il éviter de s'y rendre? Le point.

L'Italie est le premier pays européen à enregistrer des cas mortels de coronavirus parmi ses ressortissants. Ce samedi 22 février, un deuxième décès d'une septuagénaire qui avait contracté le coronavirus Covid-19 a eu lieu en Lombardie dans le nord du pays. Un premier décès, celui d'un maçon retraité de 78 ans de Vénétie, avait déjà été annoncé dans la nuit.

La psychose gagne l'Italie après la découverte d'un foyer autochtone, c'est-à-dire d'une contamination sans avoir voyagé en Chine ou avoir été en contact avec une personne malade. Le bilan des personnes contaminées grimpe d'heure en heure. Plus d'une cinquantaine de cas d'infection ont été répertoriés pour le moment. Si les premiers cas ont été signalés à Rome, le foyer le plus actif de l'épidémie se trouve actuellement dans le nord du Pays. La Lombardie est la région la plus touchée avec au moins 32 cas officiels répertoriés et onze en Vénétie à l'heure de rédiger ces lignes.

Des mesures drastiques ont été prises pour lutter contre la propagation du virus. Une dizaine de villes ont été placées en semi-confinement depuis vendredi. Dans ces différentes villes situées à une soixantaine de kilomètres au sud de Milan, bars, écoles, églises ou encore stades : les lieux publics ont été fermés vendredi pour une semaine. La mesure touche aussi les bibliothèques, les mairies, les magasins ainsi que les nombreux défilés de carnavals organisés en cette période de l'année. Au total, ce sont plus de 50.000 personnes sont priées de rester chez elles et d'éviter les lieux fermés. Du jamais vu dans la région.

Dans une ville en confinement du Nord de l'Italie. © Reuters

Trois Belges dans le foyer de l'épidémie

Face à cette situation inédite, et alors que les vols entre l'Italie et la Chine sont suspendus depuis une quinzaine de jours, des questions se posent quant aux déplacements de personnes de et vers l'Italie, et notamment pour les voyageurs qui avaient prévu de se rendre en Italie pour les vacances de carnaval et dans un futur proche.

A cette question, le SPF Affaires Etrangères, contacté par nos soins, se veut prudent dans sa communication. "Nous ne déconseillons pas les déplacements en Italie pour le moment. Aucune mesure n'est prise actuellement concernant ce pays. Nous suivons bien évidemment l'évolution heure par heure", nous explique son porte-parole, Karl Lagatie. "Nous avons localisé à ce stade trois ressortissants belges dans la région de confinement, nous prendrons contact avec eux en cas de besoin", ajoute-t-il.

Le SPF Affaires Etrangères enjoint les personnes qui se rendent dans cette région d'Italie à suivre l'évolution de la situation au jour le jour et à consulter les informations diffusées sur la page dédiée des Affaires Etrangères. Une page du ministère italien de la santé recense également les dernières actualités au sujet de l'épidémie en cours. Il est aussi conseillé aux personnes qui envisagent de voyager prochainement en Italie de s'enregistrer sur le site TravellersOnline afin que le SPF puisse les localiser, les informer et leur apporter un soutien en cas d'urgence.

Un message à la population dans une des villes italiennes en confinement du Nord de l'Italie. © Reuters

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'Italie est le pays européen qui compte le plus grand nombre d'infections. L'Organisation s'inquiète de la difficulté à enrayer la propagation du virus. Le patron de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a tiré la sonnette d'alarme vendredi à Genève. "Nous sommes encore dans une phase où il est possible de contenir l'épidémie", a-t-il estimé, mais la "fenêtre de tir se rétrécit". Il a ainsi déploré le manque de soutien financier international.

Le chef du gouvernement Giuseppe Conte a convoqué une réunion spéciale samedi avec la protection civile, soulignant que l'exécutif envisageait de prendre d'autres "mesures extraordinaires".

La pneumonie virale a déjà touché quelque 77.000 personnes dans le monde. Les foyers du nouveau coronavirus ont continué d'essaimer, avec samedi un mort supplémentaire recensé en Iran. Le bilan total y est désormais de cinq morts, le plus élevé hors Extrême-Orient. En Corée du Sud, un deuxième décès a été annoncé samedi et le nombre d'infections a fortement augmenté avec 229 nouveaux cas, sur un total de 433 cas rapportés, selon les autorités sanitaires sud-coréennes. Au Japon, une centaine de croisiéristes en contact étroit avec des personnes infectées présentes sur le Diamond Princess ont commencé samedi à débarquer du paquebot, placé en quarantaine dans le port japonais de Yokohama, ont indiqué des médias locaux.

