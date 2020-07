Coronavirus en France: tests obligatoires à l'arrivée pour les voyageurs de 16 pays

Le Premier ministre français Jean Castex a annoncé vendredi des tests obligatoires, au plus tard le 1er août, pour les voyageurs arrivant en France de 16 pays où le nouveau coronavirus circule fortement, parmi lesquels les Etats-Unis et l'Algérie, et une généralisation des tests à leur arrivée aux aéroports.

© iStock