France, Italie et Royaume-Uni, trois des pays européens les plus touchés par la pandémie de nouveau coronavirus, ont vu leur nombre de décès quotidiens à la suite du Covid-19 baisser dimanche, selon les bilans officiels.

Le ministère britannique de la Santé publique a indiqué que le Royaume-Uni déplorait, ces dernières 24 heures, 269 décès supplémentaires, soit le bilan le plus faible depuis fin mars. Samedi, 346 défunts s'étaient ajoutés au bilan meurtrier du Covid-19. Le Royaume-Uni ne comptabilise que les morts survenues à l'hôpital et en institutions de soins. Au total, il en déplore 31.855. En Italie, deuxième pays le plus endeuillé en Europe après le Royaume-Uni, le bilan des décès a grimpé de 165 unités. Samedi, il avait augmenté de 194 morts. Par ailleurs, 802 nouvelles contaminations ont été dépistées, pour un total de 219.070 infections. La France affiche également une tendance à la baisse, avec 70 morts en un jour, le bilan le plus bas depuis le début du confinement le 17 mars. Au total, l'Hexagone pleure le décès de 26.380 personnes.