L'Italie commencera à partir du 4 mai une campagne de tests sérologiques sur 150.000 personnes à l'échelle nationale pour tenter d'en savoir plus sur l'épidémie de Covid-19, a annoncé samedi le commissaire du gouvernement Domenico Arcuri.

"Nous allons distribuer les tests aux régions (il y a 20 régions en Italie, NDLR) en fonction de la population" et d'autres critères établis notamment par l'Institut national des statistiques (Istat), a déclaré devant la presse M. Arcuri qui est chargé de la gestion de la crise liée à l'épidémie de Covid-19.

Cette pandémie a déjà fait environ 26.000 morts en Italie.

Il a précisé qu'il n'existait aucun test fiable à 100%, ajoutant que la société dont les tests sérologiques ont été sélectionnés les offrira gratuitement et qu'ils dépassent les 95% de précision des résultats.

La Lombardie, la région d'Italie la plus touchée avec plus de la moitié - environ 13.100 - des décès enregistrés dans la péninsule, a déjà commencé cette semaine ces tests sérologiques. Ceux-ci permettent de trouver les anticorps dans la population et peuvent éventuellement indiquer si une personne est immunisée contre une nouvelle infection, même si cela ne reste qu'une hypothèse à l'heure actuelle.

M. Arcuri a également annoncé que le gouvernement italien allait rapidement fixer "un prix maximum" pour les masques de protection que la population sera amenée à utiliser au fur et à mesure du déconfinement qui devrait débuter le 4 mai.

Il a assuré qu'ils étaient en cours de distribution à l'administration publique, aux forces de l'ordre, à ceux travaillant dans les transports en commun ou aux maisons de retraite, après avoir été livrés en priorité aux établissements hospitaliers.

M. Arcuri s'est également félicité des résultats du confinement imposé aux Italiens depuis le 9 mars, assurant qu'il y avait désormais deux fois plus de respirateurs artificiels dans les hôpitaux italiens que de malades dans les départements de soins intensifs.

