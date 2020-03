Le Premier ministre italien a annoncé mercredi soir la fermeture des commerces dans toute l'Italie, "à l'exception de ceux relevant des secteurs de l'alimentation et de la santé", tels que les pharmacies. Giuseppe Conte s'exprimait en direct sur Facebook et à la télévision.

"Nous fermons les commerces, les bars, les pubs, les restaurants", et ce même avant 18h00, a-t-il dit lors d'une allocution solennelle. "La livraison à domicile restera autorisée." Les usines resteront ouvertes mais avec des mesures de sécurité supplémentaires. Les services d'assurance, bancaires et postaux se poursuivront également, tout comme les transports et les activités agricoles, a-t-il annoncé.

Selon le Premier ministre, les effets de cette mesure seront visibles "d'ici 14 jours". "Gardons nos distances aujourd'hui pour mieux nous embrasser demain", a-t-il conclu. L'Italie a enregistré jusqu'ici 12.462 cas de contaminations et 827 décès.

