A Varsovie, le gouvernement droitier se plie en quatre pour complaire aux Etats-Unis de Donald Trump. Au risque d'y perdre ses alliés européens, et son âme.

Trop vieux. Trop poussifs. Et, en plus, ils sont communistes... Achetés au " grand frère russe " dans les années 1980, les chasseurs MIG-29 des forces aériennes polonaises partiront bientôt à la casse. Pour les remplacer, Varsovie entend casser sa tirelire et s'offrir 32 F-35 de cinquième génération. Un contrat juteux pour l'industrie américaine, qui vient s'ajouter à d'autres commandes récentes : lance-roquettes Himars, missiles Patriot... " En tout, l'Etat polonais va acheter pour dix milliards de dollars d'équipements aux Etats-Unis ", précise Marek Swierczynski, spécialiste des questions de défense au journal en ligne Polityka Insight.

...