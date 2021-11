La nouvelle procureure de Paris Laure Beccuau a annoncé mercredi l'ouverture d'une enquête après avoir reçu des plaintes de personnes relatant avoir été droguées à leur insu dans des bars et discothèques en France, où le mouvement "Balance ton bar" émerge.

"Un certain nombre de plaintes ont été reçues au parquet. Nous avons à l'heure actuelle neuf plaintes", a déclaré Laure Beccuau, au micro de la radio RTL. "Nous avons démarré ces enquêtes depuis le 8 novembre", a-t-elle précisé.

"Ce que nous sommes en train d'accomplir, ce sont toutes les analyses toxicologiques des plaignantes afin de savoir si elles ont été bien victimes de ce que l'on appelle l'administration de substances de façon non consentie. Ce qui fait que les auteurs peuvent encourir des peines tout à fait importantes", a-t-elle souligné, confirmant qu'une enquête avait été lancée.

"Pour le moment, elle est confiée aux commissariats de police compétents. Mais il n'est pas exclu que les services de police judiciaire, si le phénomène se développe, soient saisis rapidement", a-t-elle ajouté.

De nombreux témoignages ont été publiés sur les réseaux sociaux depuis un mois, des personnes racontant avoir été agressées après avoir été droguées à leur insu dans des bars et discothèques, avec le mot-dièse balancetonbar.

Le mouvement est né en Belgique après la révélation de plusieurs cas d'agressions de femmes dans des bars d'un quartier étudiant bruxellois. Certaines femmes soupçonnent leur agresseur présumé, barman ou membre du personnel, de les avoir droguées à leur insu avant de passer à l'acte.

En fonctions depuis septembre, Laure Beccuau est la première femme à prendre la tête du parquet de Paris, un des postes les plus sensibles de la magistrature.

"Un certain nombre de plaintes ont été reçues au parquet. Nous avons à l'heure actuelle neuf plaintes", a déclaré Laure Beccuau, au micro de la radio RTL. "Nous avons démarré ces enquêtes depuis le 8 novembre", a-t-elle précisé."Ce que nous sommes en train d'accomplir, ce sont toutes les analyses toxicologiques des plaignantes afin de savoir si elles ont été bien victimes de ce que l'on appelle l'administration de substances de façon non consentie. Ce qui fait que les auteurs peuvent encourir des peines tout à fait importantes", a-t-elle souligné, confirmant qu'une enquête avait été lancée."Pour le moment, elle est confiée aux commissariats de police compétents. Mais il n'est pas exclu que les services de police judiciaire, si le phénomène se développe, soient saisis rapidement", a-t-elle ajouté.De nombreux témoignages ont été publiés sur les réseaux sociaux depuis un mois, des personnes racontant avoir été agressées après avoir été droguées à leur insu dans des bars et discothèques, avec le mot-dièse balancetonbar. Le mouvement est né en Belgique après la révélation de plusieurs cas d'agressions de femmes dans des bars d'un quartier étudiant bruxellois. Certaines femmes soupçonnent leur agresseur présumé, barman ou membre du personnel, de les avoir droguées à leur insu avant de passer à l'acte. En fonctions depuis septembre, Laure Beccuau est la première femme à prendre la tête du parquet de Paris, un des postes les plus sensibles de la magistrature.