Au moins 270 conteneurs ont été perdus en mer du Nord, 4 sont potentiellement dangereux

Les conteneurs du MSC Zoe sont tombés à l'eau dans la nuit de mardi à mercredi à proximité de l'île allemande de Borkum, ont expliqué sur Twitter les gardes-côtes néerlandais. Trois conteneurs, qui n'ont pas encore été localisés, contiennent des barils de peroxyde organique sous forme de poudre, ont-ils ajouté, précisant continuer leurs recherches.

Ce composé extrêmement inflammable et dont la fumée qu'il dégage s'il brûle peut être source d'irritations est en particulier utilisé dans la fabrication de plastiques, de polystyrène et de PVC. Un des porte-parole des garde-côtes a déclaré à la radio-télévision publique NOS qu'il était fort probable que ces trois conteneurs aient coulé.

Un quatrième conteneur rempli de peroxyde organique a été retrouvé en Allemagne, ont de leur côté annoncé les autorités allemandes. En raison de fortes rafales de vent, une vingtaine de conteneurs remplis notamment de pièces détachées de voitures, d'écrans plats, d'ampoules, de meubles et de jouets se sont échoués mercredi au large de trois îles des Wadden, dans le nord des Pays-Bas.

Six autres conteneurs se sont retrouvés sur les côtes en Allemagne, a fait savoir la marine allemande dans un communiqué. Le navire MSC Zoe tentait quant à lui de déterminer quel est le nombre exact des conteneurs perdus.

D'après le commandement central allemand des urgences maritimes, le porte-conteneurs a été touché par une tempête. Battant pavillon du Panama, le MSC Zoe mesure 396m de long et 59m de large, précise-t-il dans un communiqué. Le navire était en route pour Bremerhaven, en Allemagne, selon des sites internet de trafic maritime.

D'après la radio-télévision publique néerlandaise NOS, le porte-conteneurs est l'un des plus grands d'Europe et peut transporter plus de 19.000 conteneurs. Le maire de l'île de Terschelling, où certains conteneurs se sont échoués, a expliqué à NOS s'attendre à ce que le nettoyage de la plage prenne plusieurs jours.