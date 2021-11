L'ancien président français François Hollande a commencé à être entendu mercredi au procès sous haute sécurité des attentats du 13 novembre 2015 qui ont endeuillé Paris, où il a été cité comme témoin par une association de victimes. Il s'y en est notamment pris à la Belgique, qu'il a pointée du doigt.

Depuis le 8 septembre, la France juge 14 hommes accusés, à des degrés divers, d'avoir participé aux attentats du 13 novembre 2015 survenus à Paris et en proche banlieue, et revendiqués par le groupe Etat islamique (EI), qui ont causé la mort de 130 personnes.

Depuis l'ouverture, son nom a résonné à plusieurs reprises dans la salle d'audience, notamment depuis le box, où Salah Abdeslam, seul membre encore en vie des commandos, a justifié les attaques djihadistes en les présentant comme une riposte à la politique étrangère de la France et de son président d'alors.

Interrogé sur la fuite d'Abdeslam, l'ex-président français affirme que "ce fait n'est pas la responsabilité de la France. C'est celle d'un autre pays." Ou encore que "compte tenu de l'organisation des services en Belgique, Abdeslam n'avait pas été identifié comme un suspect de terrorisme".

"Je suis présent devant la cour pour témoigner de ce que fut mon rôle en tant que chef de l'État lors de cette nuit funeste du 13 novembre 2015, et témoigner de ce que furent mes décisions dans les mois qui ont précédé et les mois qui ont suivi", a déclaré François Hollande à la barre de l'immense salle d'audience, comble.

L'ex-chef de l'État a promis de "répondre à toutes les questions" des parties civiles, et assuré qu'il entendait "justifier l'action de la France" contre l'EI qui sévissait à l'époque en Syrie.

"Ce groupe nous a frappés non pas pour nos modes d'action à l'étranger mais pour nos modes de vie ici-même", a souligné François Hollande, terminant sa déclaration spontanée de quelques minutes par ces mots: "La démocratie sera toujours plus forte que la barbarie".

