L'instauration d'une zone de basses émissions est une des mesures du gouvernement bruxellois pour améliorer la qualité de l'air à Bruxelles.

Depuis le 1er janvier 2020, les voitures diesel de norme Euro 3 ne peuvent plus circuler en région bruxelloise. Le calendrier déterminé par les autorités publiques suit son cours et son ampleur grandit. Cependant, en 2021 pas d'évolution. La prochaine étape aura lieu en 2022. A ce moment là, les voitures diesel de norme Euro 4 ne pourront plus circuler dans Bruxelles.

Afin que chaque automobiliste puisse s'assurer que son véhicule peut circuler,une plateforme a été mise en place par différentes instances bruxelloises, dont Bruxelles Mobilité et Bruxelles Environnement. Il suffit d'entrer son numéro de plaque d'immatriculation et la date de la première immatriculation.

Le site internet de la Low Emission Zone fait peau neuve 😏 et vous propose une interface interactive afin de ne manquer aucune information à son sujet ! 🙌

Zone 30

Cette année cependant une autre mesure est rentrée en vigueur dans un but similaire. A partir de ce vendredi, le 30 km/heure est la règle sur tout le territoire de la Région, à l'exception de grands axes structurants où le 50 km/h s'applique (et même quelques tronçons à 70 km/h).

