Zéro déchet : pourquoi les supermarchés sont-ils accros au plastique ?

Marie Gathon Journaliste Levif.be

On peste devant cette barquette de fraises en plastique, on râle devant ce concombre emballé dans un film plastique, on s'insurge devant ce petit pot de carottes râpées...encore du plastique. Pourquoi les supermarchés ne peuvent-ils plus se passer du plastique ? Il existe plusieurs explications, et les consommateurs ont peut-être leur part de responsabilité.

