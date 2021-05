Le Vif invite chaque citoyen à s'inscrire à une grande opération en faveur de la biodiversité: "En mai, tonte à l'arrêt". Parce que les jardins ont, eux aussi, un rôle à jouer pour redonner de la place à la nature, plus menacée que jamais.

Natasha et Olivier habitent à la lisière du bois de Fa à Grez-Doiceau. Ils ont décidé de laisser libre cours à la nature sur leur terrain. Depuis quatre ans, ils ont délaissé le gazon au profit de grands arbres, de marres et de clairières. Et les résultats sont évidents.

Un choix en faveur de la biodiversité pour lequel optent de plus en plus de particuliers, selon l'expert du jardin Luc Noël. "Les mentalités continuent toujours actuellement à évoluer", explique-t-il.

Pour écouter le podcast, appuyez sur "Play".

En savoir plus sur notre opération "En mai, tonte à l'arrêt"? Rendez-vous sur enmaitontealarret.be

Crédits:

Musiques: Universal

Réalisation: Pierre-Etienne Bonnet et Christophe Leroy

Voix: Laurence Van Ruymbeke

