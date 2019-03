Malgré la fonte des glaces, le plus grand glacier du Groenland s'est épaissi !

Le dérèglement climatique et le réchauffement des océans provoquent la fonte de la plupart des glaciers de la planète. L'Antarctique perdrait en moyenne 252 milliards de tonnes de masse glaciaire chaque année. Et pourtant, une étude de la NASA révèle qu'un glacier du Groenland se serait légèrement agrandi.

Si au cours des 20 dernières années, le glacier Jakobshavn a été la plus grande source de perte de masse de la calotte glaciaire du Groenland, une récente étude de la NASA, publiée dans Nature Geoscience, révèle que depuis 2016, la tendance s'est inversée. Le Jakobshavn progresse, la fonte de sa glace ralentit et le glacier s'épaissit. Ces données ont été recueillies par la NASA lors de sa mission Oceans Melting Greenland (OMG), qui analyse la température de l'eau et des glaciers autour du Groenland pour évaluer la corrélation entre la fonte des glaces et la montée des eaux dans le monde.

...