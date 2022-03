Les Pays-Bas vont interdire les couverts jetables au travail et dans l'horeca pour 2024

À partir de 2024, les couverts et gobelets en plastique jetables ne seront plus autorisés au travail, dans l'horeca et sur les festivals, a annoncé la secrétaire d'État à l'Environnement néerlandaise, Vivianne Heijnen, mardi à la chambre basse du parlement.

