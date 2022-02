Les déplacements des loups en Allemagne et au Benelux cartographiés

L'Institut flamand de recherche sur la nature et les forêts (INBO) et l'Agence flamande pour la nature et les forêts (Agentschap voor Natuur en Bos) ont cartographié, en collaboration avec leurs collègues d'Allemagne, du Luxembourg et des Pays-Bas, la dispersion des loups sur ces territoires, ont annoncé mercredi les deux instances flamandes. Cet outil dynamique permet de se faire une meilleure idée de l'implantation et de l'évolution des territoires de ces canidés au cours des dernières années.