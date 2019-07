L'Irlande, longtemps considérée comme un mauvais élève en matière de politique climatique, veut aujourd'hui intensifier sa réponse à la crise en plantant des forêts. Certains militants considèrent pourtant la chose d'un mauvais oeil : les épinettes de Sitka à croissance rapide gâcheraient le paysage.

Si en 1900, le paysage irlandais ne comptait que 1 % de couvert forestier, 100 ans plus tard, cette surface a été multipliée par dix, et comprend désormais près de 770 000 hectares d'arbres. Le pays s'est récemment engagé à planter 8000 hectares supplémentaires chaque année, pour atteindre une couverture totale de 18 %. L'Irlande estime ainsi pouvoir compenser la pollution générée par le grand nombre de vaches, de véhicules et de centrales à combustible fossile.

