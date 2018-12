La Wallonie réfléchit à un plan pour mieux protéger la biodiversité

Près de 500 personnes issues des milieux associatifs et de la recherche, des administrations et des pouvoirs locaux ont assisté mardi à la journée de lancement des "Ateliers de la biodiversité", organisés conjointement par le ministre de l'Agriculture et la Nature, René Collin, et la Fédération Inter-Environnement Wallonie (IEW). "L'objectif est de parvenir à une série de recommandations que le ministre soumettra au parlement avant la fin de la législature", affirme son porte-parole.